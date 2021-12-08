محمد نجاتي: مشكلتي مع زوج منة عرفة في يد القضاء

أعرب محمد نجاتي، عن استياءه مما فعله محمود المهدي زوج منة عرفة، بعدما نشر مقطع فيديو من أغنيته الجديدة وهو يسخر منه، مؤكدا أنه لم يتحدث عن الأمر من جديد، وأن الأمر في الوقت الحالي مع المحامي الخاص به الذي سيذهب إلى النائب العام، من أجل رفع قضية ضد محمود المهدي.

محمد نجاتي يرد على زوج منة عرفة

وقال محمد نجاتي لـ«الوطن»، إن الأمر في بدايته كان مع منتج العمل ومنة عرفة، وأنه ليس طرف به، وأنه لم يسمح بالزج باسمه في أى شيء مرة أخرى، لأنه لم يأذي أية شخص.

محمد نجاتي يتقدم ببلاغ للنائب العام ضد زوج منة عرفة

وكان محمد نجاتي، نشر بيان أمس، قال فيه: «تقدم الفنان محمد نجاتي ببلاغ الي النائب العام حمادة الصاوي ضد محمود المهدي زوج منه عرفه متهما اياه بالتحريض عليه بالضرب والايذاء من خلال مقطع اغنيه قام الاخير بتصويرها واذاعتها مهددا فيها الفنان محمد نجاتي بالضرب المبرح والذي يؤدي الي وضعه في الجبس لمدة شهرين وهو ما يعرض حياته للخطر».

كما توجه نجاتي أيضا، بشكوى ضد محمود المهدي ومنة عرفة إلى نقيب الممثلين أشرف ذكي، يتهم فيها أيضا محمود المهدي، بالتحريض عليه بالضرب، من خلال مقطع فيديو كليب مطالبا النقابه باتخاذ اللازم.

وكانت أزمة محمد نجاتي ومحمود المهدي زوج منة عرفة، بدأت مع إعلان محمود المهدي انفصاله عن زوجته منة عرفة، بسبب مشهد خارج في أحد الأعمال الفنية الذي تقوم ببطولته مع محمد نجاتي، وذلك ما نفاه محمد نجاتي، وقال إنه حملها فقط، وذلك بناء على توجيهات المخرج والمؤلف، وكان محمد نجاتي توعد بتوجيه شكوى رسمية ضد ما بدر من زوج منة عرفة.