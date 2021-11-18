محمد نجاتي يقدم شكوى لنقابة الممثلين ضد منة عرفة: عملت لي مشاكل

قال الفنان محمد نجاتي، إنّ الأزمة الأخيرة بين الفنانة منة عرفة وزوجها محمود المهدي، الذي كان واحدا من أسبابه أحد المشاهد التي صورتها الفنانة الشابة مع «نجاتي»، ضمن أحداث مسلسل «فيلا 101»، سبّبت مشكلات في حياته الخاصة، حيث بدأت زوجته السؤال عن ماهية المشاهد التي قد تؤدي إلى انفصال زوجين.

محمد نجاتي: الزج باسمي في أزمة منة عرفة سبب لي مشكلات شخصية

وتابع محمد نجاتي في حوار مع برنامج «ET بالعربي»، «قدّمت شكوى للدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية، بعد الزج باسمي في موضوع لا علاقة لي به، وتكذيبي على منصات التواصل الاجتماعي، وهو إهانة بالنسبة لي، الموضوع يكبر ولدي أزمة مع الأمر، حتى أنّ زملاء أولادي في المدرسة يقولون لهم إنّ والدهم سبب طلاق منة عرفة، لذلك ظهرت في فيديو على منصات التواصل الاجتماعي لتوضيح حقيقة المشاهد والواقعة».

وأضاف نجاتي، أنّه تفاجأ بعد ذلك بنشر محمود المهدي زوج الفنانة الشابة، مقطع فيديو عبر حسابه على «إنستجرام»، يتهمه بالكذب وهو أمر غير صحيح على حد تعبيره، قائلا: «الانفصال لم يكن بسبب مشهد قياس نبضها ضمن أحداث المسلسل، وقال إنّه بسبب مشهد حملي لها، وفي النهاية أنا لم أحملها واحترمت رفضها، فلماذا وقع الانفصال».

محمد نجاتي يكشف تفاصيل مشهد أخير مع منة عرفة في «فيلا 101»

وعما تردد بأنّ عقد منة عرفة مع شركة الإنتاج، يتضمّن عدم وجود أي مشاهد لمس مع أي ممثل، أوضح «نجاتي»: «لو هي ماضية على كده ليه متغيرش السيناريو، أنا مليش علاقة، الأمر يخص المؤلف والمخرج والشركة المنتجة».

ولفت إلى أنّ تصوير المسلسل متوقف في الوقت الحالي بسبب تغيير الديكور، لكن هناك مشهد متبقي يجمعه مع منة عرفة، موضحا: «فاضل مشهد بضربها فيه بالقلم، ولكن بعد الرجوع إلى النقابة ومعرفة حقيقة عقدها مع الشركة المنتجة، هيتحدد مصير المشهد».