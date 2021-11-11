محمد نجاتي عن الزج باسمه في أزمة منة عرفة وزوجها: «أختي الصغيرة»

أبدى الفنان محمد نجاتي انزعاجه الشديد بعد الزج باسمه في الأزمة التي نشبت بين الفنانة منة عرفة وزوجها محمود المهدي، مساء أمس، بعدما نشر زوجها «ستوري» عبر صفحته الخاصة على موقع «إنستجرام» كشف خلالها أن «نجاتي» هو سبب الخلاف بينهما بسبب مشهد في عمل درامى يجمعهما.

محمد نجاتى يكشف موقفه من أزمة منة عرفة

وعن أزمة منة عرفة أبدى الفنان محمد نجاتي انزعاجه لـ«الوطن»، قائلا «حقيقي انزعجت بشكل كبير لما سمعت الكلام اللي اتقال، ولما عرفت امبارح إن زوجها كتب ستوري على إنستجرام وذكر فيها اسمي وإني سبب الأزمة، قولت يمكن ميقصدنيش أنا لحد ما اتأكدت، وأرفض تماما الزج باسمي في موضوع مثل هذا».

وتابع الفنان محمد نجاتي بأن الموضوع يتمثل في وجود عمل درامي يجمعه بالفنانة منة عرفة، تجسد فيه دور شقيقته، وفي أحد المشاهد تتعرض لإغماء وبجانبه زوجته وفتاة أخرى، ومن الطبيعي عندما تتعرض شقيقته للإغماء أن يحملها، ولكن «منة» اعترضت على هذا المشهد فتم تأجيله.

وأضاف «نجاتي»، بأنهم اجتمعوا فى مشهد آخر تكتشف فيه أنها حامل، ولأنه يجسد دور طبيب أمراض نساء وتوليد، تضمن المشهد الكشف عليها والإمساك بيدها وقياس ضربات القلب والضغط، وبالفعل صُور المشهد الذي لا يتضمن أي رومانسية أو قبلات لأنها تجسد دور شقيقته.

وأكد «نجاتي»، أن زوج منة عرفة لم يكن متواجدا أثناء التصوير، قائلا «معرفش بقى اللى وصله المشهد إزاي، واتفاجئت باللي حصل، حقيقي مش مصدق دي منة بنتنا، طلعت على إيدينا وهي أختي الصغيرة».

وعبر محمد نجاتي عن غضبه لما حدث والزج باسمه في الأخبار بهذا الشكل، ما سبب له مشكلة في المنزل، معبرا عن رفضه التام لما حدث سواء كان هناك مشكلة بينهما بالفعل، أو أنهما فقط يبحثان عن «الترند».

أزمة منة عرفة ومحمود المهدي

يذكر أن محمود المهدي زوج منة عرفة نشر «ستوري» عبر صفحته الخاصة على موقع «إنستجرام»، كشف فيها أن مشهدا بين منة عرفة ومحمد نجاتي في عمل درامي كان السبب في الأزمة التى نشبت بينهما وانفصالهما عن بعضهما البعض.