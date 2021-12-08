«المشدد» 10 سنوات لعاطل في روض الفرج: زور أختام قنصلية مصر بجدة

قضت محكمة جنايات شمال القاهرة المنعقدة في العباسية، اليوم، بمعاقبة عاطل بالسجن المشدد 10 سنوات، لإدانته بارتكاب جريمة التزوير في محررات رسمية، واستعمالها.

وصدر الحكم برئاسة المستشار عادل علي السعيد، وعضوية المستشارين جمال عبدالعزيز أبو زيد وعبدالجواد محمد عبدالجواد، أشرف محمد رزق، وامانة سر محمد عطية، وحمدي درويش.

تزوير صك الوكالة

وأكدت التحقيقات التي باشرتها النيابة العامة في القضية رقم 6575 لسنة 2020 جنايات روض الفرج، أن المتهم « خالد. م» 53 عامًا، وفي غضون عام 2019، اشترك بطريقي الاتفاق والمساعدة مع آخر مجهول، في ارتكاب تزوير في محرر رسمي، وهو «صك الوكالة الخاصة المنسوب صدوره لوزارة المملكة العربية السعودية»، والمصدق عليه من القنصلية العامة لجمهورية مصر العربية بجدة.

وكان ذلك بطريق الاصطناع، بأن اتفق مع المجهول على تزويره، وساعده بأن أمده بالبيانات المراد إثباتها، فأنشأه ذلك المجهول على غرار المحررات الصحيحة، ونسبه زورا للمجنى عليه، وذيله بتوقيعات نسبها زورا للموظفين المختصين بتلك الجهات، ومهره بأختام مقلدة، عزاها لذات الجهات، فتمت الجريمة بناءً على ذلك الاتفاق وتلك المساعدة.

ختم قنصلية مصر بجدة

وأوضحت التحقيقات أن المتهم قلد بواسطة مجهول أختام شعار الجمهورية المنوي صدورها للقنصلية العامة لجمهورية مصر العربية بجدة ووزارة الخارجية المصرية مكتب تصديقات الترجمان 2 واستعملهما، بأن مهر بهما التوكيل المصطنع مع علمه بتقليدهم، واستعمل المحرر المزور محل الاتهام الأول فيما زور من أجله مع عمله بتزويره.

تحريات المباحث

وجاء في تحريات المباحث الجنائية أن التحريات السرية دلت على اشتراك المتهم مع آخر مجهول في اصطناع التوكيل الخاص المنسوب التصديق عليه من القنصلية العامة لجمهورية مصر العربية بجدة برقم 277 بتاريخ 17 سبتمبر 2019، ومن مكتب تصديقات الترجمان، ونسبه زورا للمجنى عليه وذيلة بتوقيعات نسبها زورًا للموظفين المختصين بتلك الجهات ومهره بأختام مقلدة عزاها لذات الجهات يبيح للمتهم التصرف بالبيع للنفس وللغير، في قطعة الأرض محل الواقعة، واستعمل تلك الوكالة بأن قدمها للموظف المختص بمكتب توثيق روض الفرج، والذي اتخذ إجراءات إيداعها بحُسن نية بموجب محضر الإيداع الرسمي لسنة 2019 توثيق روض الفرج.

كما أكدت التحريات، أنه استعمل المتهم تلك المحررات محتجاً بصحتها بأن قدمها للموظف المختص بمأمورية شهر عقاري أوسي، والذي اتخذ اجراءات شهر عقد بيع تلك الأرض من المجنى عليه للمتهم بحُسن نية بالمشهر لسنة 2019 بتاريخ 25 ديسمبر 2019، ثم استعمل المتهم هذا المشهر محتجاً بصحته أمام الموظف المختص بمأمورية ضرائب أوسيم والذي اتخذ اجراءات نقل تكليف الأرض محل الواقعة باسمه بحُسن نية قاصدًا الاستيلاء على قطعة الأرض محل الواقعة إضرارًا بمالكها.