«بيربوك» أول امرأة في تاريخ ألمانيا تتولى وزارة الخارجية.. 40 عاما

أعلن «حزب الخضر» الألماني، مساء أمس الخميس، أن آنالينا بيربوك، 40 عامًا، التي تتشارك رئاسة الحزب، مع روبرت هابيك، ستتولى وزارة الخارجية، في حكومة البلاد الجديدة، لتصبح أول امرأة تشغل هذا المنصب في التاريخ الألماني.

بيربوك أول امرأة تتولى وزارة الخارجية في تاريخ ألمانيا

وستصبح بيربوك، أصغر شخص يتولى حقيبة الخارجية في تاريخ ألمانيا، وفقا لما ذكرته قناة «العربية» الإخبارية.

ومن المتوقع أن تتولى بيربوك، التي لديها طفلين، المنصب، في أوائل ديسمبر المقبل بمجرد تنصيب الحكومة الجديدة، المكونة من الحزب الاشتراكي الديمقراطي والحزب الديمقراطي الحر وحزب الخضر.

السيرة الذاتية لـ بيربوك

وولدت بيربوك، في هانوفر عاصمة ولاية ساكسونيا السفلى في عام 1980، فيما احتلت المركز الثالث، في بطولة القفز على الترامبولين.

وسافرت بيربوك، في سن الـ16 عاما إلى الولايات المتحدة الأمريكية لمدة عام، فيما درست القانون العام في هانوفر.

وتخرجت بيربوك، في كلية لندن للاقتصاد والعلوم السياسية في القانون الدولي، وفقا لما ذكرته إذاعة صوت المانيا «دويتشه فيله».

من جانبها، ستترأس الدبلوماسية السويسرية، ميريانا سبولياريتش إيجر، الصليب الأحمر الدولي ابتداء من أكتوبر المقبل، لتصبح أول امرأة تترأس المنظمة خلال 160 عاما منذ تأسيسها، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

وعملت إيجر في وقت سابق، بـ وزارة الخارجية السويسرية وتتولى حاليا، منصب مساعدة الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة، كما انها رئيسة المكتب الإقليمي لبلدان أوروبا ورابطة الدول المستقلة لبرنامج تطوير الأمم المتحدة.

«إيجر»: سأعمل على تنفيذ القيم الإنسانية التي يعتمد عليها عمل الصليب الأحمر

وستحل إيجر، محل رئيس المنظمة، بيتر ماورير، الذي قرر الاستقالة في سبتمبر 2022، فيما قالت الدبلوماسية السويسرية في بيان، إنها ستعمل على تنفيذ القيم الإنسانية التي يعتمد عليها عمل اللجنة الدولية للصليب الأحمر.