حظك اليوم برج الدلو الخميس 9-12-2021 مهنيا وعاطفيا

التردد يعد صفة يتسم بها مولود برج الدلو، كما أنه من الشخصيات القادرة على العمل في جماعة أو ضمن فريق، فهو يمتلك القدرة على تجاوز كل ما هو صعب أو ما يراه الآخرون مستحيلا.

وتستعرض «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج الدلو على الصعيدين المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم برج الدلو مهنيًا

القمر في وضع معاكس، وينصحك الفلك بالحذر في خطواتك ومحاولة تفادي المواجهات العنيفة.

حظك اليوم برج الدلو عاطفيًا

من المهم اليوم أن تنتبه، فالعناد وصلابة الرأي لن يكونا في صالحك.

ومن أبرز مشاهير برج الدلو الفنانة ليلى مراد، ويوافق تاريخ ميلادها 17 فبراير.