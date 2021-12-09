حظك اليوم برج الحوت الخميس 9-12-2021 مهنيا وعاطفيا

يتميز مولود برج الحوت بأنه لديه قلب طيب وحنون، ويحرص دائما على أن يكون بجانب الأشخاص المقربين منه.

وتستعرض «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة، حظك اليوم لمواليد برج الحوت على الصعيدين المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم برج الحوت مهنيًا

رغم الضغوط.. القمر في منزل العلاقات قد يعدك بلقاء فكري أو فني يثري شخصيتك، وتعرف اليوم كيف تحصل على التأييد والعون.

حظك اليوم برج الحوت عاطفيًا

فينوس بمنزل الأصدقاء تشعل قلبك بالعاطفة.. فلا تتردد في الإعلان عن مشاعرك بحرية.

ومن أبرز مشاهير برج الحوت الفنانة حنان ترك، ويوافق تاريخ ميلادها 7 مارس.