حظك اليوم برج الحوت الأحد 28-11-2021 مهنيا وعاطفيا

تعتبر أنثى برج الحوت مبدعة وخلاقة دائما وأفكارها ليست تقليدية، حتى أنها قادرة على إظهار مشاعرها بطريقة جديدة، لذا فهي تحظى بإعجاب الكثيرين حولها، وتستعرض «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج الحوت على الصعيدين المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد، التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم برج الحوت مهنيا

القمر في مواجهة برجك واليوم عليك أن تتجنب أي قرارات متسرعة أو أي مغامرات في البيع والشراء.

حظك اليوم برج الحوت عاطفيا

إذا كنت متزوجا حاول أن توطد علاقتك بشريك حياتك لتصمد أمام العواصف.

ومن أبرز مشاهير برج الحوت الفنانة حنان ترك، ويوافق تاريخ ميلادها 7 مارس.