أول بطل فروسية بـ«قدم واحدة»: سعيد باختياري للمشاركة في منتدى شباب العالم

عبر محمود سامح، أول بطل في الفروسية بقدم واحدة، عن سعادته على اختياره ضمن المشاركين والمتحدثين فى منتدى شباب العالم الشهر المقبل بمدينة شرم الشيخ، بعد اختياره كشخصية ملهمة بعد تحديه لاصابته بسرطان العظام، وبتر قدمه، وإجراء ما يقرب من 50 عملية جراحية، رغم أنه لم يتجاوز الـ12 عاما، قائلا: «سعيد جدا باختياري وفرحان أني هحضر منتدى عالمي بحجم منتدى شباب العالم»

وعن اشتراكه في المنتدى، قال محمود سامح في تصريحات خاصة لـ«الوطن»: «سجلت عبر الموقع الإلكتروني، وفخور إني هشارك واعرض قصتي فى منتدى شباب العالم أمام العالم أجمع، موجها الشكر الى كل من ساعده، حتى يصل إلى تلك المرحلة».

رحلة البطل مع مرض السرطان

وعن رحلته من مرض السرطان، قال: «اكتشفت إني مريض سرطان وأنا سني 5 سنوات، خضت رحلة طويلة من العلاج تخللها إجراء 50 عملية جراحية، حتى لا أصل لمرحلة بتر القدم، لكن في النهاية أقر الأطباء، أنه لابد من إجراء عملية جراحية أبتر قدمي».

وأضاف: «في البداية تعرضت لتنمر شديد، وكان لدي صعوبة في صعود فصلي الدراسي مع أقراني، وساعدتني إحدي المدرسات في أن توفر لي فصلا في الدور الأرضي بالمدرسة».

الطفل الوحيد في مصر الذي يتدرب على الفروسية رغم بتر قدمه

وتابع: «بعدها قررت أن ألعب الفروسية والتحقت بإحدى الأكاديميات الخاصة برياضة الفروسية، وطمأنني مدربي محمد رمضان، أنني استطيع أنني يمكنني التدريب عليها، وكان صاحب بصمة كبيرة فى حياتي، وبدأت في المشاركة في عدد من المسابقات في ترويض الخيول، ما جعلني الطفل الوحيد في مصر الذي يتدرب على الفروسية رغم بتر قدمه، واستطعت أن أحصل على لقب أول بطل فروسية بقدم واحدة في مصر».

وعن الرسالة التي يود التأكيد عليها محمود في منتدي شباب العالم، قال: إنه «مهما أصبت بابتلاء سواء كبير أو صغير، لا يوجد مكان لليأس، ودائما متفائل وعندي طموحات كثيرة نفسي أحققها، منها إني أسلم على الرئيس عبد الفتاح السيسي، كما أوجه له الشكر على دعوتي لحضور منتدى شباب العالم».