«منتدى شباب العالم» يكشف كواليس النسخة الجديدة: دعم كامل للعرب والأفارقة

كشفت سارة بدر، المتحدث الرسمي باسم منتدى شباب العالم، تفاصيل النسخة الجديدة من المنتدى التي تقام في الفترة من 10 : 13 يناير 2022 بمدينة شرم الشيخ، مؤكدة على مراعاة التباعد الاجتماعي وتطبيق الإجراءات الاحترازية من خلال تقليل الأعداد المشاركة داخل القاعات، مشيرة إلى أن المنتدى يتضمن حضور الشباب والقادة في مكان واحد دون حواجز، وآفاق التعاون تكون مفتوحة.

توصيات بتقديم دعم كامل للشباب العربي والأفريقي

وأضافت «بدر»، خلال حوارها على شاشة «إم بي سي مصر»، أن هناك توصيات لمنتدى شباب العالم في نسخته الجديدة بالدعم الكامل للشباب العربي والأفريقي، إلى جانب سبل التعاون بين الشباب العربي والأورومتوسطي، وإنشاء مراكز إقليمية لدعم هذا الأمر، ومراكز إقليمية لدعم الدراسات التي تدعم قضايا المرأة بصفة عامة، لافتة إلى أن المنتدى دعم عدد كبير من الشباب في تكوين صداقات وعلاقات من جنسيات مختلفة، إذ أن فكرة المنتدى بدأت خلال عقد فعاليات منتديات الشباب الوطنية، وجاءت من شباب مصر.

الشباب يعرضون أفكارهم على الرئيس السيسي دائما

وأوضحت المتحدث الرسمي باسم منتدى شباب العالم، أن الشباب يعرضون دائما أفكارهم على الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال جلسات المنتدى، إذ أن شباب مصر جاءت له فكرة منتدى شباب العالم حتى يرى شباب العالم كله الإنجازات التي تحققها الدولة المصرية ويشاركون أيضا اهتمامات وتوجهات الشباب، متابعة: «عرضنا الفكرة على الرئيس السيسي في المؤتمر الوطني للشباب في الإسماعيلية في شهر أبريل 2017».

منتدى شباب العالم حقق إنجازات ونجاحات دولية كبيرة

وأشارت إلى أنه خلال المؤتمر الوطني للشباب في يوليو 2017، بالإسكندرية، أعطى الرئيس عبد الفتاح السيسي، إشارة البدء في التنفيذ والتجهيز لفكرة منتدى شباب العالم، الذي حقق إنجازات ونجاحات دولية كبيرة، وأصبح معترفا به كمنصة دولية من قبل أكثر من منظمة دولية، وعلى رأسها منظمة الأمم المتحدة التي أشادت بإنجازات المنتدى لتمكين الشباب في العالم أجمع، مستطردة: «السيسى استجاب لمطالبنا بإقامة المنتدى سنوياً لشباب العالم بدعم كبير منه».

وأردفت سارة بدر، أن المنتدى يقدم خبرات واحتكاك بين خلفيات مختلفة، تساعد الشباب على تغيير طريقة تفكيره، كما أن المنتدى يحدث فيه تعاون بين الشباب العربي، فضلا عن عمل مراكز إقليمية لدعم المرأة وشؤونها بصفة عامة.