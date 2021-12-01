8 مكاسب سياسية واقتصادية يحققها منتدى شباب العالم

يعد منتدى شباب العالم، أكبر ملتقى شبابي يجمع فئة الشباب من مختلف الجنسيات حول العالم، لتقديم مواهبهم والتعبير عن ثقافاتهم عبر مجموعة متنوعة من الأنشطة الثقافية والفنية بما فيها الموسيقى، والتمثيل المسرحي، فضلًا عن أنه أحد أهم المبادرات التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.

ومن المقرر أن تقام النسخة الرابعة بدءً من 10 يناير وحتى 13 يناير من عام 2022، ويستعرض «الوطن» في هذا الإطار، المكاسب السياسية والاقتصادية التي يحققها منتدى شباب العالم في نسخته الرابعة.

مكاسب منتدى شباب العالم الساسية والأقتصادية

ويمثل منتدى شباب العالم أهمية كبيرة لمصر، حيث تتمثل أهميته في:

1ـ تعزيز مكانة مصر ودورها القيادي في مصاف الدول ذات التأثير الدولي.

2ـ تعزيز ثقافة الحوار والمناقشة بين شباب العالم حول القضايا الهامة.

3ـ تنفيذ عدد من المبادرات التي تستهدف دولًا فقيرة ونامية.

4ـ توفير فرصة للشباب من مختلف الجنسيات للتواصل مع الشخصيات المؤثرة وصناع القرار.

5ـ اكتساب خبرات جديدة من خلال حضور الجلسات والنقاشات والفاعليات وورش العمل.

6ـ تأكيد قدرة مصر على تنظيم المؤتمرات الدولية في ظل جائحة كورونا.

7ـ الترويج للسياحة المصرية والمواقع الأثرية أمام مختلف الجنسيات.

8- تأكيد حالة الاستقرار الأمني التي تتمتع بها مصر.

أهمية منتدى شباب العالم

من جانبه علق الدكتور إكرام بدر الدين، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، على أهمية منتدى شباب العالم، قائلًا إنه يقدم العديد من المكاسب المختلفة لمصر، إذ يتابعه العالم كله، غير أن مشاركة الشباب من جميع الأنحاء تبعث رسالة للعالم أن مصر آمنة، والشباب الذي يشارك ينشط السياحة في مصر وينقل ما يراه من حضارتها.

وأضاف أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، في تصريحات لـ«الوطن»، أن تواجد هذا العدد الكبير من الشباب على أرض مصر يعطي صورة إيجابية للعالم في السياسة والاقتصاد، ويطمئن المستثمرين بأن مصر آمنة ومستقرة، وبها بيئة آمنة للاستثمار، وهذا يؤثر على مصر بالإيجاب على الناحية السياسية والاقتصادية.