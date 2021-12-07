«محمود» محارب السرطان في منتدى شباب العالم: أجرى 50 عملية وأصبح بطل سباق

ينطلق منتدى شباب العالم في نسخته الرابعة في الفترة من 10 يناير وحتى 13 يناير من عام 2022، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، ويعد من أهم الملتقيات الشبابية حول العالم، وهو نقطة التقاء أسسها الشباب، وتجمع الفنانين الواعدين من جميع أنحاء العالم لتقديم مواهبهم والتعبير عن ثقافاتهم عبر مجموعة متنوعة من الأنشطة الثقافية والفنية، وانطلقت النسخة الأولى منه عام 2017 وحقق نجاحًا غير مسبوق، ثم انطلقت النسخة الثانية في 2018 والثالثة في 2019.

محمود سامح محارب السرطان

وأعلن منتدى شباب العالم، عبر الحساب الرسمي على موقع «فيس بوك»، أن النسخة الرابعة ستشهد حضور «البطل» محمود سامح، أحد محاربي السرطان، الذي خاض رحلة طويلة مع المرض، واستطاع أن يصبح بطل سباقات.

وقال الحساب الرسمي لمنتدى شباب العالم، باللغة الإنجليزية، اليوم: «قابل محمود سامح البطل المصري الخارق! محمود مقاتل شجاع ضد مرض السرطان أجرى أكثر من 50 عملية جراحية بينما كان عمره 13 عامًا فقط، ولم يمنعه خوض هذه الرحلة من أن يصبح بطل سباقات».

وأضاف: «لقد سمعنا قصته، و لا نستطيع الانتظار حتى نلتقي به في منتدى شباب العالم، نراك هناك يا محمود!»

أجندة منتدى شباب العالم 2022

ويتضمن منتدى شباب العالم لقاءات حوارية لمناقشة المشكلات الكبرى وإيجاد حل لها، وتناقش النسخة الرابعة من المنتدى، «العالم بعد جائحة كورونا»، وتأثيراتها الإقليمية والدولية، إلى جانب تسليط الضوء على قضايا الطاقة وريادة الأعمال ودور المؤسسات الدولية في التعافي بعد الوباء.

ويناقش منتدى شباب العالم في نسخته الرابعة، مستقبل الرعاية الصحية والتحول الرقمي ومواجهة الفقر وتداعيات الجائحة على سلوك الأفراد وأنماط الجريمة، وتسليط الضوء في النسخة الرابعة على محاور السلام والإبداع والتنمية والعالم بعد جائحة كورونا، وتقام النسخة الرابعة بدءاً من 10 يناير وحتى 13 يناير من عام 2022.

الشخصيات الملهمة

وشهدت النسخ الثلاث السابقة من منتدى شباب العالم حضور العديد من شخصيات ملهمة من مصر والعالم كله، لاستعراض تجارب نجاحهم في الحياة وأبرز التحديات التي واجهتهم.