مستشار الجهاز المركزي: لدينا 4 استمارات لتنفيذ مسحة صحة الأسرة

قال الدكتور حسين عبد العزيز، مستشار رئيس الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء، إن تعداد السكان الأخير في عام 2017 ظهرت نتائجه بعد 60 يوما فقط، بسبب استخدام التكنولوجيا الحديثة، لافتا إلى أن المسح الأخير الخاص بصحة الأسرة، عاد بعد توقف منذ عام 2014، وكان لأول مرة يجريه الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء.

مسح صحة الأسرة

وأضاف «عبد العزيز» خلال استضافته في برنامج «الحياة اليوم»، المذاع على فضائية «الحياة»، اليوم، وتقدمه الإعلامية لبنى عسل، أن المسح الخاص بصحة الأسرة، جرى من خلال إجراء بحوث في القرى والحضر، وجرى تسهيل استخراج النتائج على مستوى المحافظات والتجمعات، وهذا يسهل وضع السياسات بمستوى أدق على مستوى المحافظات المختلفة.

4 استمارات أساسية للمسح

وأوضح مستشار رئيس الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء، أن المسح يغطي 4 استمارات أساسية، تتضمن الأسرة المعيشية، وتشمل الأفراد الذين يسكنون معا في نفس البيت، حتى إذا لم يكونوا أقارب، وكذلك استمارة السيدة المؤهلة والتي تشمل السيدات من عمر 15 سنة إلى 50 سنة من أجل معرفة عدد الأطفال لدى السيدة وظروفها الصحية.

الاستمارة الثالثة والرابعة

وأكد مستشار رئيس الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء، أن الاستمارة الثالثة تشمل القياس الجسمانية لمعرفة الوزن والطول لدى أفراد الأسرة حتى 19 سنة، أما الاستمارة الرابعة فهي استمارة الشباب التي تشمل معلومات الصحة الإنجابية لدى الشباب.

أعلى معدلات إنجاب في محافظات وجه قبلي

وأوضح مستشار رئيس الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء، أنه منذ عام 2014 لم يجد مسح يعبر عن معدلات الإنجاب المختلفة في مصر بشكل دقيق ولكن حاليا ستعمل الحكومة على توفير قاعدة بيانات دقيقة، لافتا إلى أن أعلى معدلات الإنجاب في محافظات الوجه القبلي، مؤكدا أنه يوجد 17 فريق بحثي موجود في الشارع من أجل إجراء هذه البحوث بدقة.