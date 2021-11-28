التعبئة والإحصاء: نتائج المسح الصحي في مارس.. ونستقبل طفلا كل 14 ثانية

قال عبدالحميد شرف الدين، مستشار رئيس الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء، إن المسح الصحي، الذي يجريه الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء حاليا على عينة مكونة من 35 ألف أسرة، من المقرر أن يتم الانتهاء منه نهاية العام الحالي، أو في منتصف يناير القادم بأقصى تقدير.

وأوضح، وستعلن النتائج الأولية خلال شهر مارس المقبل، متابعا أن هذا المسح يجرى على مستوى كل محافظات جمهورية مصر العربية، والغرض منه التعرف على أبعاد قضية الزيادة السكنية للعمل على حلها.

وأضاف «شرف الدين»، خلال استضافته، اليوم، ببرنامج «مساء dmc»، المذاع على شاشة dmc، أن هذا المسح يمكننا من التعرف على أهم مؤشر في قضية الزيادة السكانية، والمتمثل في معدل الإنجاب.

وأشار مستشار رئيس الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء، إلى أنه وفقا لآخر مسح صحي الذي أجري عام 2014، فإن متوسط معدل الإنجاب بالنسبة للسيدة المصرية من سن 15 عاما وحتى 49 عاما، بلغ إلى 3.4 طفل لكل سيدة من هذه المرحلة العمرية.

تعداد سكان مصر سيصل إلى 193 مليون نسمة عام 2052

وأردف أن معدل الإنجاب هذا كبير جدا، موضحًا أنه لو استمرينا عليه، فهذا يعني أن تعداد مصر سيصل إلى 193 مليون نسمة بعام 2052.

ولفت إلى أن معدل الإنجاب لو تغير في مصر، وانخفض إلى طفلين فقط لكل سيدة مصرية، فهذا يعني أن تعداد مصر في عام 2052، سيصل إلى 143 مليون، وهو ما يعني أن خفض معدل الإنجاب سينتج عنه فارق 50 مليون نسمة في التعداد، مضيفا: «وده مش رقم قليل، ده تعداد سكان دول كتير».

العام الماضي استقبلنا 265 مولود كل ساعة بمعدل طفل كل 14 ثانية

وكشف أن مصر استقبلت العام الماضي فقط، 2.3 مليون طفل، موضحًا أن كل ساعة كانت تشهد وضع 256 مولودا جديدا، متابعًا: «كل 14 ثانية كان بيقى عندنا مولود جديد».