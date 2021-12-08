«المستكاوي»: مباراة مصر والجزائر كانت مليئة بالإثارة والدراما

قال الناقد الرياضي حسن المستكاوي، تعليقًا على مباراة مصر والجزائر في بطولة كأس العرب، إنّ المباراة كانت مليئة بالإثارة والدراما والمتعة والخوف والقلق والصراع والندية بين المنتخبين كانت جيدة، لافتًا إلى أنّ الهدف الأول جاء من كرة ليست مخططة، ومنتخب الفراعنة قدم كرة حقيقية وساهم في حرمان نظيره الجزائري من فرص كثيرة.

تعطيل نجوم المنتخب

وأضاف «المستكاوي» في مداخلة هاتفية مع برنامج «الحياة اليوم» المذاع على قناة الحياة الفضائية، وتقدمه الإعلامية لبنى عسل، مساء الأربعاء، أنّ أن طبيعة المباريات الصعبة هو محاولة كل فريق أن يعطل نجوم الفريق الآخر، ويحاصرهم، مشيرًا إلى أنّ تأثير ما يعرف بـ«اللعب النظيف» على الصعود إلى قمة المجموعة، جعل الجماهير تهلل لكل إنذار يأخذه المنتخب الآخر وكأن فريقهم أحرز هدفًا.

هتافات وروح جميلة

وتابع الناقد الرياضي أنّ مشهد الجمهور والهتافات والروح الرياضية في الملعب كان جميلًا، وهذا انعكس بالطبع على أداء المنتخبين في الملعب، وهذه المباراة تعتبر أقوى مباراة في مباريات كأس العالم حتى الآن، وأفضل مباراة لمنتخب مصر منذ 2019 حتى الآن، مشيرًا إلى أن اللاعبين ليسوا من المنتخب الأول جميعًا، وهذا غير المهم، والأهم أن المباراة كانت «حلوة» من الفريقين.

لاعبون قدموا مباراة جيدة

وأشاد بعددٍ من اللاعبين وعلى رأسهم محمد فتحي والسولية، والشناوي، حيث أدوا بشكل جيد في الملعب، والمدير الفني للمنتخب كارلوس كيروش استطاع أن يُظهر مهارات عدد من اللاعبين في المباراة.

وحسم التعادل الإيجابي بهدف لكل منهم مباراة مصر والجزائر، ضمن مباريات الجولة الثالثة من المجموعة الرابعة ببطولة كأس العرب ليرتفع رصيد المنتخب الوطني إلى 7 نقاط، كما ارتفع رصيد منتخب الجزائر، إلى 7 نقاط، كما سجل كلا المنتخبين 7 أهداف، وسكنت شباكهم هدف، فيما يأتي المنتخب الوطني أول المجموعة بسبب الحصول على 6 إنذارات فقط، فيما حصل منتخب الجزائر على 8 إنذارات.