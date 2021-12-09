وظائف شاغرة في بنك أبو ظبي الأول لخريجي كليات الهندسة.. الشروط المطلوبة

أعلن بنك أبو ظبي الأول، عبر حسابه الرسمي على موقع التوظيف الشهير «لينكد إن»، عن حاجته لوظائف شاغرة في فروعه العاملة بمصر، لخريجي كليات الهندسة وما يعادلها من شهادات، في إطار حرص البنوك على توفير فرص عمل للشباب والخريجين.

وترصد «الوطن» في ضوء ما تقدمه لمتابعيها من خدمات يومية على مدار 24 ساعة، تفاصيل وظائف بنك أبو ظبي الأول، وفق ما أعلنه، كالتالي:

المؤهلات المطلوبة

- يفضل الحصول على درجة البكالوريوس في الهندسة أو دبلوم في FM أو MEP، أو درجة البكالوريوس في العلوم «BS» أو تخصص ذي صلة.

- الحد الأدنى من الخبرة: أن يكون المتقدم لـ الوظائف لديه 7 سنوات من الخبرة ذات الصلة في قسم الهندسة أو الصيانة.

مسؤوليات الوظائف

- تقديم التوجيه والتدريب على الوظيفة للزملاء المبتدئين، وإجراء تبادل المعرفة لتسهيل تحقيق أهداف الفريق، وإنجاز المهام بطريقة فعالة، تتفق مع إجراءات التشغيل والسياسة.

- تعزيز قيم وأخلاقيات المنظمة في جميع الأنشطة داخل الفريق، لدعم إنشاء ثقافة مدفوعة القيمة داخل مجموعة البنك.

- مراقبة الأداء المالي لمجال نشاط معين مقابل الميزانيات، وتأكد من تنفيذ جميع الأنشطة، بما يتماشى مع المبادئ التوجيهية المعتمدة مع الإبلاغ الفوري عن أي تباينات للإدارة.

- توفير المدخلات وتنفيذ السياسات والأنظمة والإجراءات للفريق المعين، بحيث يجرى استيفاء جميع المتطلبات الإجرائية أو التشريعية ذات الصلة، أثناء تقديم خدمة عالية الجودة وفعالة من حيث التكلفة.

- المشاركة في تحديد فرص التحسين المستمر والاستدامة للأنظمة والعمليات والممارسات، مع مراعاة المعايير العالمية وتحسين الإنتاجية وخفض التكاليف.

- إعداد البيانات والتقارير المقطعية في الوقت المناسب وبدقة، لتلبية متطلبات وسياسات ومعايير الجودة للمجموعة والقسم.

- تلقي جميع طلبات وشكاوى خدمة FM الواردة وتعيينها إلى المقاول المعني، وتحديث نظام إدارة المحتوى بتفاصيله ورمز المقاول

- تسجيل الدخول إلى CMS وأي طلبات خدمة أو شكاوى من المستأجرين غير المسجلين واتبع العملية المحددة على النحو الوارد أعلاه.

- مراقبة الحالات للتأكد من اكتمالها في غضون الوقت المحدد، ومتابعة مع المقاولين أو المهندسين إذا كان هناك أي تأخيرات وتصعيدها عند الضرورة لتسريع الإنجاز.

- الرد على المستأجرين لمتابعة أي تأخير مع توضيح السبب وتاريخ الانتهاء المتوقع الجديد.