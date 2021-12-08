تفاصيل وظائف القوى العاملة برواتب تصل إلى 11 ألف جنيه شهريا

أعلن محمد سعفان، وزير القوى العاملة، توفير الوزارة العديد من فرص العمل للذكور والإناث وذوي الهمم، فى جميع التخصصات والقطاعات الوظيفية المختلفة، بمؤهل عالي أو متوسط، بأجور مجزية تصل إلى 11 ألف جنيه فى بعض المهن وطبقا لخبرة المتقدم، فضلا عن التأمين الصحي والاجتماعي.

وفي هذا الصدد، تستعرض «الوطن»، أبرز تفاصيل الوظائف المعلن عنها من قبل وزارة القوى العاملة ضمن نشرة التوظيف النصف شهرية التي تصدرها الوزارة، والتي تأتي تنفيذًا لمبادرة «حياة كريمة»، التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي، لرعاية الفئات الأكثر احتياجًا وتوفير فرص عمل وحياة كريمة لهم.

وظائف القوى العاملة

تطلب الشركة العربية للصناعات المتكاملة المنطقة الصناعية الثالثة بمدينة بدر عدد من فرص العمل وهي:

- مهندس إنتاج خريج كليات الهندسة، يمتلك خبرة، سن 35 عام، براتب يتراوح بين 6 آلاف و8 آلاف جنيه.

- مدير مخازن، بشرط أن يكون حاصل على مؤهل عالي حتى 38 سنة ويمتلك خبرة 6 سنوات براتب يتراوح بين 9 و11 ألف جنيه.

- 10 عاملة إنتاج، مؤهل متوسط خبرة سنة، براتب 2000 جنيه

- 2 أمين مخزن مؤهل فوق المتوسط

- 2 عامل مخزن مؤهل متوسط

- 2 مندوب تسليم الشروط خبرة سنتين - السن حتى 30 سنة الراتب 2500: 3000.

شركة دانون ايجيبيت للألبان

تطلب الشركة عدد من الوظائف منها، 40 مندوب مبيعات بشرط أن يكون حاصلا على مؤهل عالي، والراتب يصل إلى 2500 جنيه.

- 50 سائق تجزئة مؤهل فوق المتوسط براتب 1700٠ جنيه، ويشترط الخبرة من سنة إلى 3 سنوات، ويشترط ألا يزيد العمر عن 28 عاما.

- عدد 10 سائقين، بشرط أن يكونوا حاصلين على مؤهل متوسط، ويقبل المتقدمين حتى 35 عاما، براتب يصل إلى 1800 جنيه.

- 10 موظف 5% استيفاء للنسبة المخصصة لذوي الهمم وتشمل المزايا: تأمين صحي، اجتماعي، توفير مواصلات، وجبة.

كيفية التقدم للوظائف

ويمكن التقديم للوظائف إلكترونيا من خلال رابط وزارة القوى العاملة.