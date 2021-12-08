شروط وخطوات التقديم في وظائف شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالقاهرة

تنتهي غدًا الخميس الموافق 9 ديسمبر 2021، مهلة سحب ملفات التقديم بالوظائف المعلنة في شركة الصرف الصحي للقاهرة الكبرى من مراقبة صيانة غرب القاهرة «شارع رمسيس بجانب نزلة كوبري أكتوبر»، على أن ينتهي موعد استقبال ملفات التقديم من المتقدمين يوم 16 ديسمبر الجاري.

إذ تمثلت الوظائف المطلوبة في محاسب «حاصل على بكالوريوس تجارة شعبة محاسبة»، وأخصائي موارد بشرية وإدارية «مؤهل عال مناسب»، وأخصائي نظم ومعلومات «خريج كلية حاسبات ومعلومات»، وحارس أمن «مؤهل متوسط»، وحرفية ورش وآلات «حاصلين على الابتدائية أو الإعدادية».

وظائف شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالقاهرة

وكانت شركة الصرف الصحي بالقاهرة وضعت عددًا من الشروط الواجب توافرها في المتقدمين والتي تمثلت في الآتي:

1- الحصول على المؤهل من إحدى الجامعات المصرية المعتمدة وبتقدير «جيد» كحد أدنى لوظيفة المحاسب وأخصائي الموارد البشرية والإدارية وأخصائي نظم ومعلومات.

2- ألا يزيد سن المتقدم عن 35 عامًا من تاريخ الإعلان.

3- اجتياز الإجراءات المقررة «تحريري - شفوي».

4- اجتياز الكشف الطبي.

5- العمل بنظام الورادي بأي من مواقع الشركة لوظيفة حارس الأمن وحرفية الورش والآلات.

تعلميات التقديم للوظائف

- ينتهي سحب ملفات التقديم غدًا الخميس الموافق 9 ديسمبر 2021، على أن يتم سحب الملف والتقديم عن طريق الشخص المتقدم للوظيفة ولن يسمح بتسليم أو استلام ملف التقديم إلا عن طريق الشخص المتقدم للوظيفة بشخصه.

- يمنع منعًا باتًا اصطحاب أي من الأقارب أثناء عملية سحب الملفات أو التقديم.

- لن يسمح بالدخول لسحب الملف أو التقديم دون إرتداء الكمامة وإتباع الإجراءات الاحترازية.

- إثبات مرور عام بمحل الإقامة سواء بالبطاقة الشخصية أو إيصال مرافق «كهرباء - غاز - مياه».

- يتم إرفاق صورة من «شهادة الميلاد - شهادة المؤهل الدراسي - بطاقة الرقم القومي - عدد 2 صور شخصية - كارت تطعيم فيروس كورونا».

- بيان الموقف من التجنيد وفي حالة تأدية الخدمة قضاء عام لوظيفة المحاسب والأخصائي، وعامين للمؤهل المتوسط وعام ونصف للمؤهل فوق المتوسط لوظيفة حارس الأمن وثلاثة أعوام لوظيفة حرفية ورش وآلات ويشترط تأدية الخدمة لوظيفة حارس الأمن.

- لا يجوز ذكر أكثر من وظيفة في ملف التقديم ولن يلتفت لأي ملف يشمل أكثر من وظيفة.

- أن يكون المتقدم من قاطني القاهرة الكبرى والموضحة بالخريطة الآتية:

ويتم إرسال ملف التقديم شامل كود التقديم لكل من:

- وظيفة محاسب واخصائي على موقع الشركة الإلكتروني، ويتم تسجيل الاستمارة من خلال اتباع الخطوات الآتية:

- ملء جميع البيانات، وإدخال كود الملف الموجود به كما هو.

- يتم عمل سكان لجميع الاورق المطلوبه داخل ملف واحد pdf، على ألا تزيد مساحة الملف عن 2 ميجا.

- يتم الضغط على الملف وتحديد الملف ثم الضغط على اضغط هنا لرفع الملف والانتظار ثوانِ.

- وأخيرًا الضغط على تسجيل البيانات.

- وظيفة حارس أمن وحرفية ورش وآلات عن طريق البريد بعلم الوصول «شركة الصرف الصحي للقاهرة الكبرى 32 شارع رمسيس» باسم السيد/ مدير عام تنمية الموارد البشرية.

- آخر موعد لاستقبال الملفات يوم 16 ديسمبر 2021، ولن يلتفت إلى الطلبات قبل أو بعد المدة المحددة للتقديم.

- يتم متابعة الإعلان عن مواعيد ومكان الاختبارات للمستوفين للشروط على الموقع الإلكتروني.