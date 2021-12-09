زلازل أمريكا: 40 زلزال في 24 ساعة يهز شمال غرب الولايات المتحدة

كشفت هيئة الأرصاد الجوية الوطنية الأمريكية، أن ما تصور البعض أنه زلزال ضرب أمريكا، اليوم، هو في حقيقة الأمر موجة من الزلازل، يتخطى عددها 40 زلزالا، قبالة ساحل ولاية أوريغون، التي تقع على الساحل الشمالي الغربي للولايات المتحدة، حيث بلغت قوة أعلاهم 5.8 درجة على مقياس ريختر.

زلازل أمريكا: خطر حدوث تسونامي مستبعد

واستبعدت هيئة الأرصاد الجوية الوطنية الأمريكية أن تؤدي زلازل أمريكا تلك إلى خطر حدوث تسونامي، مشيرة إلى أن الزلازل تعتبر شائعة في تلك المنطقة وتسبب نزوحا قليلا للمياه.

وأفادت وسائل الإعلام المحلية أن سلسلة الزلازل تلك التي ضربت أمريكا، بدأت بعد ظهر أمس الثلاثاء على بعد حوالي 200 إلى 250 ميلا قبالة ساحل نيوبورت بولاية أوريغون. وقد وقع زلزالان بقوة 5.3 و 5.5 في حوالي الساعة 1:30 بعد الظهر (بتوقيت الولايات المتحدة). وزلزالان آخرين بعد الظهر يوم الثلاثاء، مع هزتين إضافيتين بقوة 5.0 و 5.8 درجة على مقياس ريختر ضربت بعد عدة ساعات. ووقع زلزال آخر 5.8 قبل الساعة 5:30 مساءً بقليل. واستمرت توابع متعددة أصغر حتى مساء أمس الثلاثاء.

أوريغون.. أكثر مناطق الزلازل نشاطًا في أمريكا

ووفقًا لشبكة الزلازل شمال غرب المحيط الهادئ، وقعت سلسلة الزلازل في منطقة أوريغون والتي لها تاريخ طويل في كونها أكثر مناطق الزلازل نشاطًا بالقرب من أمريكا الشمالية.

وقالت الشبكة إن المنطقة شهدت 49 زلزالا فوق 4.5 درجة في السنوات الخمس الماضية وحدها.