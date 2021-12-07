أمريكا تحذر مواطنيها من السفر إلى 9 دول.. بينها بلد عربي

دعت وزارة الخارجية الأمريكية، مواطنيها بتجنّب السفر إلى 9 دول، من بينها فرنسا والبرتغال، في محاولة لمواجهة موجة وبائية جديدة من فيروس كورونا المستجد، وتحديدا المتغير أوميكرون.

أمريكا تحذر مواطنيها من السفر إلى فرنسا

وأوصت وزارة الخارجية رعاياها الأمريكيين في نشرتها الحمراء الجديدة، بتجنب السفر إلى 9 دول، وبالأخص فرنسا، وذلك بعد رفع مستوى التحذير بها إلى المستوى الرابع، وهو الأعلى على الإطلاق، مع اقتراب عيد رأس السنة، والتفشي السريع لمتحور «أوميكرون» بالبلاد، رغم أنها من بين الدول التي تسجّل أفضل معدّلات تلقيح في أوروبا.

من جانبها، ذكرت مراكز الوقاية من الأمراض ومكافحتها في الولايات المتحدة الأمريكية، أن المسافرين الملقحين بالكامل إلى فرنسا من المتوقع أن يواجهوا خطر الإصابة بالمتحوّرات الجديدة ونقلها، وذلك نظرًا للوضع الحالي المرتبط بفيروس كورونا في فرنسا.

وحذرت المراكز، المواطنين من السفر إلى9 دول، وهي: فرنسا والبرتغال، وقبرص، وأندورا، وليختنشتاين في أوروبا، وكذلك الأردن وتنزانيا، بالإضافة إلى مالي وجزر فيجي، حيث أن اللتين أعلنا تسجيل أول إصابة بمتحور« أوميكرون» الحديد لفيروس كورونا.

إغلاق الملاهي الليلية في فرنسا

ووفقا لشبكة «فرانس 24»، أعلن رئيس الوزراء الفرنسي، جان كاستكس، أمس، خلال مؤتمر صحفي عقد بعد انعقاد مجلس الدفاع الصحي، إغلاق الملاهي الليلية خلال الأسابيع الأربعة المقبلة، داعيا المواطنين إلى الحد من التجمعات الشخصية والمهنية، وذلك من أجل الحد من انتشار فيروس كورونا ومتحوراته الجديدة قبل احتفالات رأس السنة.

ارتفاع حصيلة الإصابات بمتحور «أوميكرون» في فرنسا

ومن جهته، أشار وزير الصحة الفرنسى، أوليفييه فيران، إلى أن فرنسا سجلت نحو 25 إصابة بمتحور «أوميكرون» الجديد لفيروس كورونا، حيث انتقلت العدوى إلى 4 منها محليا والبقية من أشخاص عادوا من دول جنوب أفريقيا، مضيفا أن الحكومة تستهدف تطعيم الأطفال من 5 إلى 11 عاما اللقاحات المضادة لفيروس كورونا بداية من 20 ديسمبر المقبل.