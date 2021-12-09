محامي ضحية «فرح الدقهلية» بعد الحكم على المتهمين: كان عندي ثقة في تغليظ العقوبة

قضت محكمة جنح ميت غمر، بمحافظة الدقهلية، أمس الأربعاء، بحبس 3 من المتهمين في قضية «فرح الدقهلية»، بقرية أتميدة التابعة لمركز ميت غمر، بالحبس لمدة 6 سنوات مع الشغل، وغرامة 10 آلاف جنيه، لكل منهم؛ إذ جرى الحكم على اثنين منهم حضوريا وآخر غيابيا، في الواقعة التي عرفت إعلاميا بـ«استعراضات عبدة الشيطان».

3 اتهامات وجهت لجناة «فرح الدقهلية»

ومن جانبه، قال حسام الراعي، محامي أسرة ضحية «فرح الدقهلية»، إن الحكم جاء مماثل لتوقعاته بأن تحكم المحكمة في كل واقعة منهم على حدة، إذ وجه للمتهمين 3 اتهامات، وهي: «قتل خطأ، إصابة خطأ»، وحيازة وإحراز سلاح «طفاية حريق»، دون مسوغ قانوني.

استناد محامي ضحية «فرح الدقهلية» في القضية

«الحمد لله كان عندي توقع إن المحكمة هتغلظ العقوبة»، بهذه الكلمات عبر «الراعي» عن ثقته في أحكام القضاء، مضيفا في حديثه مع «الوطن»، أنه استند إلى ثبوت الإتهام من خلال التحريات، مع شاهدة الإثبات، وتناقض أقوال المتهمين مع بعضهم البعض؛ لمحاولة تنصلهم وهروبهم من الجريمة، والإصرار على ذلك في التحقيقات.

وأشار محامي أسرة ضحية «فرح الدقهلية»، إلى أنه طلب من المحكمة الإطلاع على محتوى الفلاشات المقدمة وبها الصور والفيديوهات الخاصة بواقعة «استعراضات عبدة الشيطان»، ومناظرتها جميعا معا.

والدة ضحية «فرح الدقهلية»: «هقدر أبص لصورة بنتي»

وذكرت والدة «ميادة» ضحية «فرح الدقهلية»، أن تمسكها بالقضية جاء من منطلق الردع لمثل هذه الأفعال، ويكون المتهمين بها عبرة لغيرهم من غير المقدرين لأرواح البشر: «حمدت ربنا إن ميادة ممكن تكون سبب في تغير ظاهرة زي دي».

واستكملت الأم حديثها لـ«الوطن»، أنها لأول مرة منذ 6 أشهر مرت على الواقعة ستدخل بيتها، وتقف أمام صورة ابنتها ودولابها ولابسها: «دي اللحظة الوحيدة اللي أقدر أبص لها فيها»، ساجدة لله شكرًا لعدله، مختتمة: «حق بنتي ربنا هيدهولي في الدنيا والآخرة».

وفي شهر يونيو الماضي، شهدت قرية أتميدة التابعة لمركز ميت غمر بالدقهلية، مظاهر احتفال بشكل هيتسري في أحد الأفراح؛ إذ ظهر عدد من الشباب ومعهم عدد كبير من طفايات الحريق، ويرقصون بشكل جنوني، وإذ فجأة تنفجر إحدى الطفايات متوجهة ناحية فتاتين من المعازيم، لتتوفى واحدة وتصاب الأخرى بجروح وكسور بالغة في الرأس اضطرتها لإجراء جراحة نتيجة كسور في الجمجمة، ودخولها العناية المركزة بمستشفى ميت غمر العام.