محامي ضحية «طفاية فرح» الدقهلية: «أول مرة نشوف المنظر ده»

نقل عفش عروسة من منزل أسرتها إلى عش الزوجية في قرية «أتميدة»، التابعة لمركز ميت غمر بمحافظة الدقهلية، تحول إلى عزاء، نشر الحزن بين أهل القرية، وراح ضحيته فتاة من بين الحضور، وإصابة أخرى في حالة خطرة، ينتظرها مصير مجهول، بعد أن انفجرت إحدى طفايات الحريق، التي يستخدمها بعض الشباب في وصلة رقص غريبة على أهل القرية، لتنفجر الأنبوبة فجأة، وتصطدم برأسي الفتاتين، ليتغير الفرح إلى عزاء.

محامي ضحية «طفاية فرح» الدقهلية: المتهمون من أصدقاء العائلتين

«ضياء إبراهيم»، محامي أسرة الفتاة المتوفاة، أوضح تفاصيل الواقعة قائلاً إنها حدثت يوم 25 من الشهر الجاري، حيث كانت أسرة العروس تنقل العفش إلى منزل عريسها، وكانت الأمور تسير طبيعية، إلا أنه عند وصول زفة الفرش إلى منزل العريس، فوجئوا بعدد من أصدقاء أهل العريس والعروسة يقومون بالرقص باستخدام عدد من طفايات الحريق.

حجم إصابات الفتاتين في فرح ميت غمر

وأضاف «إبراهيم»، في حديثه مع «الوطن»، أن الشباب كانوا يرقصون بطريقة غريبة، مستخدمين طفايات الحريق، التي انفجرت إحداها فجأة، لتصطدم برأسي فتاتين من بين المعازيم، ليتم نقلهما إلى وحدة العناية المركزة بمستشفى ميت غمر العام، بعد إصابتهما بكسور في قاع الجمجمة وارتشاح بالمخ.

إبراهيم: أحد المتهمين سلم نفسه وما زال البحث جاريا

وبعد 5 أيام من الحادثة، لفظت إحدى الفتاتين، تُدعى «ميادة ايهاب»، 20 سنة، أنفاسها متأثرةً بإصابتها، وما زالت الأخرى وتدعى «نور»، في حالة حرجة، بحسب ما ذكره محامي أهل المتوفاة، مضيفاً أن أحد المتهمين سلم نفسه للشرطة في اليوم التالي للواقعة، وتم تجديد الحبس له اليوم الأربعاء، لمدة 15 يوماً على ذمة التحقيقات، في المحضر رقم 12562 لسنة 2021، جنح مركز ميت غمر، لافتاً إلى أن البحث عن باقي المتهمين ما زال مستمراً.

ضحية فرح الدقهلية تنتظر قرار الدفن

«أول مرة يحصل احتفال بالمنظر ده في نقل عفش»، هكذا عبر «إبراهيم» عن مظاهر الاحتفال الغريبة على أهالي ميت غمر، والتي كان نتيجتها وفاة فتاة، وأخرى في حالة حرجة، لافتًا إلى أن «ميادة» ما زالت في المشرحة حتى الآن، وينتظر أهلها قرار النيابة بالدفن.