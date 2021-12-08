سعر الليرة التركية مقابل الدولار.. هبوط أمام جميع العملات الأجنبية

على مدار الأيام القليلة الماضية، شهدت أسعار الليرة انخفاض كبير وملحوظ أمام العملات الأجنبية المختلفة، «الدولار، واليورو، والين الياباني، واليوان الصيني، والفرنك السويسري، والجنيه الاسترليني»، ما جعل الكثيرين من المهتمين بالاقتصاد متابعة سعر الليرة التركية مقابل الدولار اليوم الأربعاء، الموافق 8 ديسمبر 2021، وسط توقعات باستمرار الهبوط حتى الربع الأول عام 2022.

وترصد «الوطن» في ضوء ما تقدمه لمتابعيها من خدمات يومية على مدار 24 ساعة، سعر الليرة التركية مقابل الدولار والعملات الأجنبية الأخرى في البنوك المختلفة والتي تستمر في التهاوي، والتي جاءت كالتالي:

سعر الليرة التركية مقابل الدولار الأمريكي

وسجل سعر الليرة التركية مقابل الدولار الأمريكي اليوم 13.67 ليرة مقابل 13.70 ليرة تركية أمس.

سعر الليرة التركية أمام اليورو

كما سجّل اليورو أمام الليرة التركية، اليوم الأربعاء 8 ديسمبر 2021، ارتفاعا ليباع بسعر 15.51 ليرة مقابل 15.52 ليرة تركية.

سعر الجنيه الاسترليني أمام الليرة التركية

وسجل الجنيه الاسترليني أمام الليرة التركية، ارتفاعًا اليوم، الأربعاء 8 ديسمبر 2021، ليباع بـ بسعر 18.09 ليرة مقابل 18.16 ليرة تركية أمس.

سعر الفرنك السويسري أمام الليرة التركية

وواصل الفرنك السويسري ارتفاعه أمام الليرة التركية، ليباع بسعر 14.85 ليرة مقابل 14.93 ليرة تركية أمس.

سعر اليوان الصيني أمام الليرة التركية

وارتفع سعر اليوان الصيني، أمام الليرة التركية، اليوم الأربعاء 8 ديسمبر ليباع بسعر 215 مقابل 216 ليرة تركية.

وستواصل الليرة التركية الهبوط حتى بدايات العام المقبل 2022، وفق مصادر في السوق المصرفي المصري لـ«الوطن»، لأسباب عدة أهمها ارتفاع التضخم بأكثر من المتوقع حيث وصل إلى 21.31% على أساس سنوي، وهو أعلى مستوياته خلال 3 سنوات.