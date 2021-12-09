غضب فلسطيني من «أميرة».. والمخرج «محمد دياب» يقرر وقف عرض الفيلم

حالة واسعة من الجدل آثارها فيلم «أميرة»، للمخرج محمد دياب، بعد عرضه الأول في الأردن، حيث اتهم البعض صناع الفيلم بالإساءة إلى الأسرى والقضية الفلسطينية، بالإضافة إلى التشكيك في نسب أبناء الأسرى الذين تم إنجابهم عن طريق «تهريب النطف»، التي يتطرق إليها الفيلم، وهو ما دفع مخرج الفيلم إلى وقف عروض الفيلم في الأردن لحين تأسيس لجنة مختصة من قبل الأسرى وعائلاتهم لمشاهدته ومناقشته.

الجمهور الفلسطيني غاضب من «أميرة».. والمخرج: فيلم خيالي

وسبب فيلم «أميرة» الذي شارك في الدورة السابقة من مهرجان فينيسيا السينمائي، ويمثل الأردن في ترشيحات جائزة أوسكار عن فئة أفضل فيلم عالمي، موجات من الغضب لدى الجمهور الفلسطيني بشكل عام وعائلات الأسرى بشكل خاص، وتم تدشين «هاشتاج»، بعنوان «اسحبوا فيلم أميرة»، على منصات التواصل الاجتماعي، وذلك بخلاف الهجوم على أبطال الفيلم وصناعه.

من جانبه، أكد المخرج محمد دياب في بيان صحفي، تفهمه لحالة الغضب لدى الجمهور الفلسطيني مشيرا إلى أن قصة الفيلم خيالية ولم تحدث في الواقع، قائلا: «كان من المفهوم تماماً لأسرة الفيلم حساسية قضية تهريب النطف وقدسية أطفال الحرية ولهذا أكدنا أن قصة الفيلم خيالية ولا يمكن أن تحدث، فالفيلم ينتهي بجملة تظهر على الشاشة تقول (منذ 2012 ولد أكثر من 100 طفل بطريقة تهريب النطف) كل الأطفال تم التأكد من نسبهم طرق التهريب تظل غامضة».

وأضاف: «لم تترك أسرة الفيلم الأمر للتأويل، بل أكدت بهذه الجملة أن الفيلم خيالي وأن طريقة التهريب الحقيقية غير معروفة، بل إن عمر البطلة في الفيلم 18 عاماً وهو ما يتنافى منطقياً مع بداية اللجوء لتهريب النطف في 2021».

المخرج محمد دياب: الفيلم يطرح سؤال وجودي فلسفي

وأشار المخرج إلى أن التطرق في المعالجة حول تغيير النطف، ضمن الأحداث التي أغضبت المشاهدين الفلسطينين ترجع لـ «طرح سؤال وجودي فلسفي حول جوهر معتقد الانسان و هل سيختار نفس اختياراته لو ولد كشخص آخر».

وأكد «دياب»، أن الفيلم ينحاز لفلسطين، متابعا: «البطلة أميرة تختار أن تكون فلسطينية وتختار أن تنحاز للقضية العادلة، والفيلم يشجب و يدين ممارسات الاحتلال المشار إليها بشكل صريح في الجريمة التي يتناولها الفيلم، وأخيراً فإن الهدف السامي الذي صنع من أجله الفيلم لا يمكن أن يأتي على حساب مشاعر الأسرى وذويهم الذين تأذوا بسبب الصورة الضبابية التي نسجت حول الفيلم».