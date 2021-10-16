وفاة والدة علي سليمان بطل فيلم «أميرة» المشارك في مهرجان الجونة

أعلن الفنان الفلسطيني علي سليمان، بطل فيلم أميرة، المشارك في المسابقة الرسمية لمهرجان الجونة السنيمائي، وفاة والدته، عبر صفحته بموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، حيث كتب قائلا «انتقلت إلى رحمة الله تعالى أمي الحبيبة».

فيلم أميرة

فيلم «أميرة»، بطولة الفنانة الأردنية صبا مبارك، وتارا عبود في تجربتها السينمائية الأولى، إضافة إلى الممثل الفلسطيني علي سليمان، ومن تأليف الثلاثي شيرين وخالد ومحمد دياب، ومن إخراج محمد دياب.

وتدور أحداث فيلم «أميرة»، حول فتاة فلسطينية مراهقة عاشت طوال 17 عاما، وهي تعلم أنها ابنة أسير فلسطيني داخل السجون الإسرائيلية، عن طريق تهريب حيواناته المنوية، ولكن ينقلب عالمها عندما تكتشف أن والدها عقيم لا يستطيع الإنجاب، فتخوض رحلة للبحث عن هويتها ومعرفة والدها الحقيقي.