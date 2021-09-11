فيلم «أميرة» لـ محمد دياب يحصد جائزتين في مهرجان فينيسيا السينمائي

حصل فيلم «أميرة» للمخرج محمد دياب على جائزتي «لانترا ماجيكا» و«إنترفيلم»، في الدورة 78 من مهرجان فينيسيا السينمائي، وذلك قبل ساعات من حفل ختام المهرجان، وذلك وفقا لما كشفته لجنتا تحكيم الجائزتين في بيان صحفي.

لجنة تحكيم جائزة «لانترا ماجيكا»: فيلم «أميرة» قصة تصل للأعماق

وأوضحت لجنة تحكيم «C.G.S» المانحة لجائزة «لانترا ماجيكا» في نسختها الـ24، أن فيلم «أميرة» للمخرج محمد دياب، يستحق الجائزة لكونه فيلما يبعث على التوتر للغاية ومصنوعا بشكل جيد، بدءًا من النص القوي، والمونتاج الفعال بوتيرة سريعة، دون أن ننسى فريق التمثيل الممتاز من اللقطة الأولى إلى الأخيرة، وأضافت: «خلق الفيلم قصة معقدة ومتوترة عن معني العائلة والأبوة والأمومة في سياق ممثل فيه بقوه كراهية الأجانب والانقسامات العميقة».

وقالت لجنة التحكيم إن الفيلم قدم وجهة نظر اللغة السينمائية عبر استخدام التصوير لعناصر رمزية، وخلق اتصال بين الأجيال بطريقة مثيرة للاهتمام، أما عن المخرج: «خلق قصة تصل للأعماق حيث يكون الضحايا مرة أخرى، الأصغر سناً الذين يكبرون وينضجون في الكراهية كما لو كانت هذه سمة وراثية، دون أن ينكر إمكانية الاختيار المختلف».

قصة وفريق عمل فيلم «أميرة»

وشارك المخرج محمد دياب بثالث افلامه الروائية الطويلة «أميرة» في مسابقة «آفاق» بالدورة 78 من مهرجان فينيسيا السينمائي، الذي يختتم فعالياته الليلة، وحصل الفيلم على مراجعات نقدية إيجابية وردود أفعال جيدة بعد عرضه العالمي الأول، الأحد الماضي.

وتدور أحداث فيلم «أميرة» حول فتاة فلسطينية مراهقة عاشت طوال 17 عاما وهي تعلم أنها ابنة أسير فلسطيني داخل السجون الإسرائيلية، عن طريق تهريب حيوناته المنوية، ولكن ينقلب عالمها عندما تكتشف أن والدها عقيم لا يستطيع الإنجاب، فتخوض رحلة للبحث عن هويتها ومعرفة والدها الحقيقي.

الفيلم من بطولة الفنانة الأردنية صبا مبارك، وتارا عبود في تجربتها السينمائية الأولى، إضافة إلى الممثل الفلسطيني علي سليمان، ومن تأليف الثلاثي شيرين وخالد ومحمد دياب، إخراج محمد دياب.