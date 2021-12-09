الليرة التركية تواصل الهبوط أمام العملات الرئيسية اليوم الخميس

واصل سعر الليرة التركية، الهبوط أمام الدولار واليورو واليّن الياباني، واليوان الصيني، والفرنك السويسري، والجنيه الاسترليني»، اليوم الخميس، 9 ديسمبر 2021، فى بداية التعاملات اليومية وسط توقعات باستمرار الهبوط حتى الربع الأول عام 2022.

سعر الليرة أمام الدولار الأمريكي

وسجل سعر الليرة التركية أمام الدولار الأمريكي اليوم تراجعا ليباع الدولار الواحد بـ13.67 ليرة تركية.

سعر الليرة التركية أمام اليورو

كما سجّل اليورو أمام الليرة التركية، اليوم الخميس 9 ديسمبر 2021، سعر 16.60 ليرة تركية.

سعر الجنيه الاسترليني أمام الليرة التركية

وسجل الجنيه الاسترليني أمام الليرة التركية، ارتفاعًا اليوم، الخميس 9 ديسمبر 2021، ليباع بـ بسعر 18.08 ليرة تركية .

سعر اليّن الياباني أمام الليرة التركية

كما سجّل اليّن الياباني، اليوم الخميس 9 ديسمبر سعر 12.04 ليرة تركية بداية التعاملات .

سعر الفرنك السويسري أمام الليرة التركية

وواصل الفرنك السويسري ارتفاعه أمام الليرة التركية، ليباع بسعر 14.83 ليرة تركية .

سعر اليوان الصيني أمام الليرة التركية

وارتفع سعر اليوان الصيني، أمام الليرة التركية، اليوم الخميس 9 ديسمبر ليباع بسعر 216 ليرة تركية.

وقال متعاملون في سوق الصرف إن إصرار الرئيس التركي «إردوغان»، على موقفه من خفض أسعار الفائدة رغم تردي قيمة الليرة التركية لتصبح العملة الأسوأ أداء بين عملات الأسواق الناشئة، أدى إلى استمرار تراجعها أمام العملات الاجنبية.

ويشار إلى أن الرئيس التركي، زار قطر، أول أمس الثلاثاء، دون الإعلان عن صفقات بشأن عزم الدوحة على تقديم الدعم الاقتصادي للنظام التركي، وخلال الزيارة وقع أردوغان وأمير قطر 15 اتفاقية في مجالات تتراوح بين الإعلام وإدارة الكوارث وتعهدا باستكشاف مزيد من السبل لتعزيز الروابط الاقتصادية والتنسيق المالي.

ووافقت قطر على تمديد اتفاقية مبادلة عملات مع تركيا، كانت الدوحة قد ضاعفتها إلى 15 مليار دولار العام الماضي، والتي تهدف إلى تعزيز الاحتياطيات الأجنبية لتركيا واستقرار الليرة.

يذكر أن البنك المركزي التركي تلقى عشرة مليارات دولار العام الماضي من اتفاق مبادلة أبرمته أنقرة مع الدوحة في مايو 2020.