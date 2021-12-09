بايدن يجتمع مع زعماء 100 دولة في قمة افتراضية من أجل الديموقراطية 

يجتمع الرئيس الأمريكي جو بايدن، اليوم وغدا، مع نحو مئة دولة في قمة من أجل الديموقراطية، ما أثار استياء الصين وروسيا.

وتم إعلان إقامة الحدث الذي تنظمه واشنطن افتراضيا بسبب وباء «كوفيد-19»، وهدفه بحسب البيت الأبيض الكشف عن الصراع بين الديموقراطيات والأنظمة الديكتاتورية والأنظمة الاستبدادية، وهي في صلب السياسة الخارجية لبايدن.

ونقلت وكالة «فرانس برس» عن أوزرا زيا، مساعدة وزير الخارجية الأمريكي لشؤون الأمن والديموقراطية وحقوق الإنسان: «نحن في لحظة الحقيقة من أجل الديموقراطية، دون شك».

دول العالم تشهد تراجعا للديمقراطية

وأضافت أن الديموقراطيات في العالم «تواجه تحديات متزايدة مصدرها التهديدات الجديدة». موضحة: «في جميع أنحاء العالم تقريبا، شهدت هذه الدول درجات متفاوتة من التراجع الديموقراطي».

وتجمع القمة ممثلي مئة حكومة ومنظمة غير حكومية وشركات ومنظمات خيرية، لكن لائحة المدعوين أثارت توترا شديدا. ونددت الصين وروسيا اللتان يعتبرهما بايدن أبرز الدول السلطوية، باستبعادهما عن القمة.

رفض النموذج الواحد للديمقراطية

ورفض سفيرا روسيا أناتولي انطونوف والصين تشين جانج، فكرة وجود نموذج واحد للديموقراطية، وأشادا الدبلوماسيان بنظاميهما اللذين يرتكزان على «الحقائق الصينية» أو «التقاليد» الروسية، كما أن دعوة تايوان أثارت غضب بكين التي تعتبرها مقاطعة صينية حتى لو لم تكن تسيطر عليها.

واشنطن لن تشارك في دورة الألعاب الشتوية بالصين

وهناك نقطة خلاف أخرى هي إعلان واشنطن أنها لن ترسل أي ممثل دبلوماسي إلى دورة الألعاب الأولمبية الشتوية في بكين في فبراير احتجاجا على انتهاكات حقوق الإنسان في الصين لاسيما ما تعتبره «إبادة» بحق أقلية الأويجور المسلمة، كما انضمت أستراليا وبريطانيا وكندا إلى هذه المقاطعة الدبلوماسية التي شجبتها بكين وموسكو.

وفيما يتعلق بحقوق الإنسان أو التزوير الانتخابي، فإن اختيار الدول المدعوة يثير تساؤلات أيضا، فقد تمت دعوة باكستان والفيليبين والبرازيل لكن ليس المجر العضو في الاتحاد الأوروبي، حيث هناك حكومة قومية في السلطة أو حتى تركيا برئاسة رجب طيب أردوغان رغم أنها حليفة واشنطن ضمن حلف شمال الأطلسي.