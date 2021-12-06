روسيا تسجل أول حالتي إصابة بـ أوميكرون.. قادمين من إفريقيا

أكّدت روسيا تسجيل أول حالتي إصابة بسلالة أوميكرون المتحوّرة من فيروس كورونا لدى مسافرين اثنين عادا من جنوب إفريقيا.

وذكرت هيئة المراقبة على الصحة العامة في روسيا، أنَّ 10 أشخاص عادوا من جنوب افريقيا مؤخرا ثبتت إصابتهم بكوفيد-19 لكن السلالة المتحورة الجديدة تأكدت فقط لدى حالتين حتى الآن، ولا تزال بقية العينات قيد الفحص وفقا لوكالة أسوشيتد برس.

الإصابتان لمسافرين عائدين من جنوب إفريقيا

وخضع كل العائدين من جنوب إفريقيا في الأيام الأخيرة للحجر الصحي في منشآت مراقبة صحية، وفقا للإعلام.

ونقل كل المسافرين الذين ثبتت إصابتهم بـ«كوفيد -19» إلى مستشفيات، وفقًا للهيئة، ولم يتضح على الفور ما إذا كانوا قد نقلوا كإجراء احترازي أم لكونهم مرضى بشكل بالغ.

خضوع كل العائدين من جنوب إفريقيا للحجر الصحي

ومنعت روسيا دخول كل الأجانب المسافرين من دول في قارة إفريقيا وطلبت من كل الروس العائدين من جنوب إفريقيا أو دول مجاورة لها بدءا من الخميس، الخضوع للحجر الصحي لمدة 14 يومًا بسبب أوميكرون الذي اكتشفه العلماء أول مرة في جنوب إفريقيا.

ولازال هناك الكثير مما يجهله العلماء، بشأن السلالة المتحوّرة الجديدة، وما إذا كانت أكثر عدوى.

وخلال الأسبوع الماضي، أعلنت الشركة المطوّرة للقاح سبوتنيك في الروسية، أنَّها ستبدأ العمل على تكييف لقاحها المضاد لـ كوفيد لمواجهة متحور أوميكرون.

وواجهت روسيا في الشهور الأخيرة، التفشي الأكبر والأكثر فتكًا من حالات كورونا مع تجاوز الحصيلة الرسمية للعدوى والوفيات كل المستويات المسبوقة خلال الأسبوعين الأخيرين.