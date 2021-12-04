بايدن وبوتين يناقشان الثلاثاء المقبل عبر الفيديو الوضع في أوكرانيا

يعتزم الرئيسان الأمريكي جو بايدن، والروسي فلاديمير بوتين، إجراء مكالمة فيديو يوم الثلاثاء المقبل لمناقشة الوضع في أوكرانيا ومجموعة واسعة من الموضوعات الأخرى.

وأكد المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، اليوم السبت، أن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، ونظيره الأمريكي، جو بايدن، سيعقدان اجتماعا عبر الفيديو يوم الثلاثاء المقبل وفقا لما ذكرته وكالة أنباء سبوتنيك.

لقاء بين بايدن وبوتين عبر الفيديو الثلاثاء

وقال بيسكوف ردا على سؤال حول موعد الاجتماع تحديدا: «سيكون مساءً، الرئيسان سيحددان الموعد بنفسيهما».

وأكد مسؤول في البيت الأبيض أن «الرئيس الأمريكي جو بايدن والرئيس الروسي فلاديمير بوتين يعتزمان إجراء مكالمة فيديو آمنة يوم الثلاثاء لمناقشة أوكرانيا ومجموعة واسعة من الموضوعات الأخرى» وفقا لوكالة أنباء رويترز.

يشار إلى أن وزير الخارجية الأمريكي ​أنتوني بلينكن​، أوضح في وقت سابق أن «اللقاء بين الرئيسين الأمريكي والروسي يتوقف على خطوات خفض التوتر من الجانب الروسي، وسيجريان محادثة مباشرة في مستقبل قريب».

واجتمع وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، ونظيره الأمريكي أنتوني بلينكين، في العاصمة السويدية ستوكهولم الخميس الماضي.

وأعلنت الولايات المتحدة الأمريكية الأربعاء الماضي أن لديها ما وصفته بـ أدلة تثبت أن روسيا تعتزم شن هجوم على أوكرانيا.

أدلة أمريكية تثبت عزم روسيا شن هجوم على أوكرانيا

وأوضح وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، إن واشنطن قلقة بشدة من أدلة على تحضير روسيا خططا لتحركات عدوانية كبيرة ضد أوكرانيا، مضيفًا أن روسيا صعدت خططها لتحرك عسكري محتمل ضد أوكرانيا في الأسابيع الأخيرة.

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أشار إلى أن بلاده ستتخذ إجراءات عسكرية تقنية مناسبة ردا على ما وصفه باستفزازات حلف شمال الأطلسي

يأتي ذلك على خلفية تصاعد التوتر بين روسيا من جهة، وأوكرانيا ومن ورائها حلف شمال الأطلسي من جهة أخرى.