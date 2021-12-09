صرف مليار و790 مليون جنيه إعانات طوارئ لـ418 ألف عامل في 3890 منشأة

كشف وزير القوى العاملة محمد سعفان، رئيس مجلس إدارة صندوق إعانات الطوارئ للعمال أن المبالغ التي تم صرفها من الصندوق التابع لوزارة القوى العاملة بلغت مليار و790 مليون جنيه استفاد منها 418 ألفاً و740 عاملا يعملون 3890 منشأة، وذلك حتى نهاية سبتمبر 2021.

جاء ذلك في اجتماع مجلس إدارة الصندوق الذي يرأسهُ وزير القوى العاملة، وعضوية ممثلين عن منظمات أصحاب الأعمال، والعمال، وأعضاء بحكم وظائفهم أو خبراتهم.

تطور الإعانات المصروفة للعاملين بالمنشآت

وقال الوزير إن مجلس إدارة صندوق إعانات الطوارئ للعمال بالوزارة، ناقش الأوضاع المالية للصندوق، وكذا تطور الإعانات المصروفة للعاملين بالمنشآت وفقاً للضوابط الواردة باللائحة التنفيذية للقانون، وذلك بواقع 100% من الأجر الأساسي وبحد أدنى 600 جنيه شهريًا، وذلك تنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي الخاصة بمساندة ودعم القطاعات المتضررة من جائحة فيروس كورونا، وفي مقدمتها قطاع السياحة.

الوزارة مستمرة في تقديم كل أنواع الدعم والرعاية للعاملين

وأشار الوزير إلى أن الوزارة مستمرة في تقديم كل أنواع الدعم والرعاية للعاملين بالقطاعات المتضررة من خلال الصندوق، منوهاً إلى أن القطاع السياحي بدأ بالتعافي تدريجياً بفضل الجهود المبذولة من كل الجهات المعنية بالدولة لمواجهة الآثار السلبية الناتجة عن جائحة انتشار فيروس كورونا المستجد، خاصة في ظل ظهور متحورات وأنواع جديدة للفيروس أدت بدورها إلى فرض حظر السفر إلى بعض البلدان.

وأكد الوزير خلال الاجتماع على أنه تم تخصيص أحد الأدوار في مبنى وزارة القوى العاملة الجديد بالعاصمة الإدارية الجديدة ليكون خاصاً بالصناديق التابعة للوزارة، وسيتم العمل على تجهيزه وإعداده تجهيزاً تاماً بأحدث الوسائل المطلوبة لعمل تلك الصناديق.