«القوى العاملة» تشارك في اليوم العالمي لمكافحة الفساد بالإسكندرية

شاركت مديرية القوى العاملة بالإسكندرية في فعاليات احتفالية اليوم العالمي لمكافحة الفساد 2021، الندوة التي نظمتها هيئة الرقابة الإدارية تحت عنوان: «مكافحة الفساد والعدالة الانتقالية» بمكتبة الإسكندرية.

حضور الفعالية

حضر الفعالية اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، والدكتور مصطفى الفقي، مدير مكتبة الإسكندرية، واللواء أشرف فاروق، ممثلا للواء الوزير رئيس هيئة الرقابة الإدارية، واللواء عمرو الغريب رئيس مكتب هيئة الرقابة الإدارية بالإسكندرية، والدكتور عبدالعزيز قنصوة رئيس جامعة الإسكندرية، والقيادات الأمنية والرقابية، والدكتور أحمد جمال نائب المحافظ، والدكتورة جاكلين عازر نائب المحافظ، واللواء عبدالفتاح تمام سكرتير عام المحافظة، وياسر سعيد وكيل الوزارة مدير مديرية القوى العاملة بالإسكندرية، ولفيف من القيادات التنفيذية بالمحافظة.

الأمم المتحدة تعتمد 9 ديسمبر يوما لمكافحة الفساد

وكانت الجمعية العامة للأمم المتحدة قد اعتمدت في 2003 اليوم التاسع من ديسمبر من كل عام كيوم دولي لمكافحة الفساد، وذلك لإذكاء الوعي عن مشكلة الفساد وعن دور الاتفاقية الدولية في مكافحته ومنعه.