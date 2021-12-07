القوى العاملة تصرف 1.8 مليون جنيه للعمالة غير المنتظمة بالوادي الجديد

أعلن محمد سعفان، وزير القوى العاملة، قيام مديرية القوي العاملة بمحافظة الوادي الجديد بتعيين 29 شابًا، بمنشآت القطاع الخاص والاستثماري، من خلال شهادات القيد المرتدة -كعب العمل- بمكاتب التشغيل التابعة للمديرية، فضلًا عن تسجيل 151 من راغبي العمل، وتوفير 43 وظيفة.

تسجيل 151 من راغبي العمل وتوفير 43 وظيفة

وأشار وزير القوى العاملة، إلى أنَّ المديرية استخرجت 36 شهادة قياس مستوى المهارة ورخصة مزاولة المهنة أما في مجال علاقات العمل، فقد تلقت 6 شكاوى عمالية تمّ تسوية شكوى منها ودياً وإحالة شكوى للقضاء وحفظ أخرى و3 شكاوى ما زالت تحت البحث والدراسة.

ولفت إلى أنَّه في مجال رعاية العمالة غير المنتظمة اجتماعياً وصحياً، صرفت المديرية منحاً لتلك الفئة بلغت 124 ألفاً و789 جنيه لـ59 عاملاً من المسجلين، وتسليم شهادة أمان لـ100 عامل من المسجلين بقاعدة بيانات المديرية، فضلاً عن صرف منحة المولد النبوي الشريف لـ3355 عاملاً من المسجلين بواقع مليون و677 ألفاً و500 جنيه.

إجراء 10 قياسات ميدانية وبحث 3 شكاوى

وقال أحمد حسين طليب مدير المديرية، في تقرير عما تمّ إنجازه نوفمبر الماضي، إنَّ المديرية أجرت تفتيشًا على 213 منشأة، وأسفر ذلك عن تحرير 6 محاضر لمنشآت مخالفة، وعقد ندوتي توعية للعاملين حضرها 25 عاملًا، وفي مجال السلامة والصحة المهنية، فتشت على 59 منشأة، وإعادة التفتيش على 50 منشأة، أسفر عن تحرير 12 محضرًا، وشن 3 حملات تفتيشية، وإجراء 10 قياسات ميدانية وبحث 3 شكاوى.

أما في مجال التدريب المهني فقد بدأت المديرية التدريب المهني لـ15 متدربة على مهنة التفصيل والحياكة، مع تنظيم دورة تدريبية بجمعية الرعاية المتكاملة لمرضى السرطان مركز الداخلة لـ15 متدربة، وكذلك بدء دورة تدريبية على مهنة إصلاح وصيانة وحدات الطاقة الشمسية لـ15 متدربًا، ومهنة المشغولات اليدوية بجمعية اللواء صبيح بمركز الفرافرة لـ15 متدربة، فضلاً عن تنفيذ 3 دورات تدريبية على مهن التفصيل والحياكة، والتوصيلات الكهربائية، والسباكة الصحية لـ30 متدرباً ومتدربة بقرية الجزائر ضمن مبادرة مهنتك مستقبلك.

وفي مجال التفتيش على المنشآت للتأكّد من تطبيق كل الإجراءات الاحترازية للوقاية من انتشار فيروس كورونا المستجد، جرى متابعة 150 منشأة من المنشآت ذات الكثافة العمالية من خلال مكاتب السلامة والصحة المهنية التفتيش العمالي.