مطران طنطا يلتقي «شعراوي» لطرح مشروع دعم ذوى القدرات الذهنية الخاصة"

استقبل اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية، النائب الدكتور عبدالهادي القصبي، رئيس لجنة التضامن الإجتماعي والأشخاص ذوى الإعاقة بمجلس النواب، والأنباء «بولا»، مطران طنطا وتوابعها بمحافظة الغربية ورئيس مجلس أمناء مؤسسة «الفلك الخيرية»، اليوم، بمقر الوزارة.

خدمات لذوي القدرات الذهنية الخاصة

وخلال اللقاء عرض الأنبا «بولا»، مطران طنطا وتوابعها المشروع النموذجي الأول من نوعه في مصر والشرق الأوسط المتخصص في تأهيل ودمج ذوى القدرات الذهنية الخاصة وتحديداً «أبطال متلازمة داون»، في المجتمع وفق معايير علمية دقيقة، وأشار الأنبا بولا إلى أن هذا المشروع يقدم مجموعة متكاملة من الخدمات لذوي القدرات الذهنية الخاصة تضم التعليم، التدريب، تنمية المواهب، تعليم الحرف والإنتاج، والأنشطة الرياضية، بهدف تحقيق دمجهم في المجتمع وتعايشهم مع البيئة المحيطة بشكل مثالي.

وأوضح مطران طنطا أن المشروع مقام بقرية «أكوة الحصة»، بمركز كفر الزيات بالغربية على مساحة إجمالية 6332 متر مربع ويضم مبنيين، الأول على مساحة 1473 متر مربع ويأخذ شكل السفينة أو الفلك، والمبنى الثاني على مساحة 1050 مترا مربعا وهو ملحق بالمبنى الأول، بالإضافة إلى مساحات خضراء وملاعب ومناطق ترفيه، ومقار الأنشطة الحرفية والإنتاجية للمنتفعين.

وأضاف أن مباني الفلك تضم عيادات طبية، صالات ألعاب رياضية، فصول تعليمية متطورة، غرفة إعاشة فندقية للمنتفعين، مصلى، مكتبة، مسرح للعروض الفنية، غرف للموسيقى والفنون، وغرف للأعمال الحرفية التي سيتعلمها ذوي القدرات الذهنية الخاصة.

مشروع فريد من نوعه في الشرق الأوسط

وأكد مطران طنطا وتوابعها، إن المشروع تم التخطيط له بكل تفاصيله ليصبح نموذجًا عالميًا للمشروعات المجتمعية على أرض مصر، ومشروع فريد من نوعه في الشرق الأوسط، مؤكداً أن ميلاد هذا المشروع واتخاذ قرار تنفيذه كان في 2018 بعد أن سمع الكلمة التي ألقاها الرئيس عبد الفتاح السيسي بمناسبة الاحتفال بعام ذوي القدرات الخاصة وتوجيه الرئيس لجميع الجهات والوزارات المعنية ومؤسسات المجتمع المدني بضرورة مساندة هؤلاء الأطفال والمواطنين وتقديم كافة أوجه الدعم لهم.

خدمات المشروع متاحة للجميع دون تمييز

وأضاف الأنبا «بولا»، أن خدمات هذا المشروع ستكون متاحة لجميع أبناء الشعب المصري بدون تمييز، كما أن المشروع لا يفرض أي أجر أو رسوم نظير خدماته من المنتفعين، لافتاً إلى إنه سيكون جاهزاً للافتتاح في الربع الأول من العام الجديد، معرباً عن أمنياته بأن يتم التوسع وإقامة أكثر من مبنى في المحافظات لخدمة جميع أبناء الشعب المصري، كما وجه الدعوة لوزير التنمية المحلية لحضور الافتتاح الرسمي للمشروع.

بروتوكول تعاون مع جامعة طنطا

وأوضح أنه وقع بروتوكول تعاون مع جامعة طنطا للتعاون في المجالات الفنية والموسيقية والأنشطة الرياضية والرعاية الطبية لأبطال متلازمة داون المستفيدين من مشروع الفلك فضلا عن التعاون بين الطرفين في الإشراف على الدورات التدريبية المعدة لأسرهم وكذا تدريب كوادر متخصصة في تقديم كافة الخدمات للمنتفعين من مشروع الفلك.

وأشاد اللواء محمود شعراوي بهذا المشروع الرائد والمهم والذي يضاف إلى جهود وإنجازات وإهتمام الدولة المصرية بذوي القدرات الخاصة في ظل رعاية وحضور الرئيس عبدالفتاح السيسى لإحتفاليات «قادرون باختلاف»، في نسخها الثلاث والتي كان آخرها يوم الأحد الماضي، كما أبدى وزير التنمية المحلية إعجابه بالمشروع في ظل الاهتمام الذي يوليه الرئيس السيسي بذوي الاحتياجات الخاصة ومتلازمة داون وذوي الهمم وتوجيهاته المستمرة للوزارات وجميع الجهات المعنية بتقديم كل الدعم والمساندة لهم بإعتبارهم من الفئات الموجودة في المجتمع المصري التي تتطلب منا جميعاً الرعاية والاهتمام وتنمية مهاراتهم ورفع كفاءاتهم وتوفير الخدمات التدريبية والتأهيلية لهم ودمجهم في المجتمع وتمكينهم من جميع الخدمات الأساسية .

شعراوي: ذوي القدرات حققوا إنجازات غير مسبوقة في عدد من المجالات

وأشار «شعراوي»، إلى أن بعض هؤلاء الأبناء والبنات حققوا إنجازات غير مسبوقة في عدد من المجالات مما يثبت قدرتهم على تحدي الصعوبات والتغلب عليها ويمكن أن يساعدوا في تغيير المجتمع إلى الأفضل، مشيراً إلى تخصيص السيد رئيس الجمهورية لعام 2018 لذوي الإعاقة وصدور قانون لهم واللائحة التنفيذية الخاصة به .

كما أعرب الوزير عن سعادته بالمشاركة في افتتاح هذا المشروع المهم لجميع أبناء الشعب المصري وخاصة مرضى «متلازمة داون»، بإعتبارهم في حاجة شديدة للدعم لتحقيق حياة أفضل بالإضافة إلى دعم الوزارة لهذا المشروع الهام والذي يأتي في إطار تكليفات السيد رئيس الجمهورية لكافة الوزارات والجهات المعنية والمجتمع المدني بالاهتمام بذوي الهمم وتقديم كل الدعم والمساندة اللازمة لهم .

كما شهد اللقاء أيضاً استعراض بعض المشروعات الجارية على أرض محافظة الغربية في عدد من القطاعات الخدمية التي تهم المواطنين، وعلى رأسها مشروعات المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، وتحسين مستوى النظافة عبر إنشاء بعض المشروعات ضمن البنية التحتية للمنظومة الجديدة للمخلفات.

وثمّن النائب عبدالهادى القصبي، المبادرات والمشروعات التي تنفذها الوزارة بجميع مراكز ومدن محافظة الغربية والتي ساهمت في إحداث نقلة نوعية في حياة المواطنين وإعادة الوجه الحضاري والجمالي للمحافظة، وعرض رئيس لجنة التضامن الاجتماعي عدد من المطالب لأبناء المحافظة في بعض المجالات حيث وعد وزير التنمية المحلية بدراستها والإستجابة لها .