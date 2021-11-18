وزير التنمية المحلية لمتضرري السيول في أسوان: كل حاجة هترجع زي الأول

تفقد اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، واللواء أشرف عطية محافظ أسوان، اليوم الخميس، الأماكن المتضررة من موجة السيول التي تعرضت لها محافظة أسوان، منذ أيام، وأماكن الإيواء بمناطق الكوبانية والعلاقي، بحضور الدكتور أحمد شعبان نائب المحافظ والدكتورة غادة يحيي أبوزيد نائبة المحافظ، وعدد من قيادات الوزارة والمحافظة وأعضاء مجلس النواب والشيوخ وعدد من رؤساء المدن.

رسائل الرئيس السيسي لأهالي أسوان

وحرص اللواء محمود شعراوي، خلال تفقده عدد من المنازل التي تعرضت للانهيار بسبب السيول والأمطار بقرية الكوبانية، عَلِي نقل رسائل من الرئيس عبدالفتاح السيسي والدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، إلى الأسر والأهالي المتضررة، قائلاً: «كل حاجة هترجع زي ما كانت وأحسن وده حقكم علينا.. وهناك توجيهات من رئيس الوزراء لكافة الوزارات المعنية بسرعة العمل عَلِي تعويض كل الأسر التي تضررت وتعرضت لخسائر مالية نتيجة موجة الطقس السيء والسيول وحصر كافة الأسر التي تحتاج تعويضات».

وأضاف وزير التنمية المحلية خلال لقاءاته مع الأهالي: «البلد كلها معاكم بداية من رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء وكل الوزارات والمجتمع المدني والجمعيات الأهلية وعنينا ليكم في كل طلباتكم».

الاستجابة لكل مطالب الأهالي

كما وجه اللواء محمود شعراوي بسرعة الانتهاء من أعمال شركات المقاولات الجارية؛ لإعادة بناء المنازل المنهارة والاستجابة لكل مطالب الأهالي في المناطق التي تضررت بسبب السيول وإرسال حصر للوزارة بأي مطالب جديدة للمواطنين.

وحرص وزير التنمية المحلية عَلِي الاطمئنان على تقديم كافة الخدمات المختلفة للأسر المتضررة؛ لحين عودتهم إلى منازلهم التي تعرضت للانهيار تنفيذاً لتوجيهات الرئيس السيسي.

ضخ المزيد من المعونات

كما تم التأكيد على المتابعة المباشرة من الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء للأوضاع الراهنة لحظة بلحظة بالمناطق والقرى المتضررة من السيول، وأعطى الوزير توجيهاته بتوفير كافة الإمكانيات، وزيادة أوجه التكاتف والتلاحم مع مؤسسات ومنظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص والمستثمرين ورجال الأعمال لضخ المزيد من المعونات والمساعدات للأسر بما يساهم فى تخفيف المعاناة عنهم.

من جانبه، قال اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، إنه يتابع مع الحكومة وكافة الجهات المعنية تنفيذ كل مطالب الأسر وعودة الحياة لطبيعتها في المناطق المتضررة، واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لاحتواء تداعيات أزمة السيول ودعم جميع الأسر المتضررة.

متابعة تداعيات السيول عَلِى أهالي القرية

ومن جانبهم، تقدم الأهالي بخالص الشكر والتقدير للرئيس عبدالفتاح السيسي؛ لحرصه عَلِي متابعة تداعيات السيول عَلِى أهالي القرية وتوجيهاته للدكتور مصطفى مدبولي، بالاستجابة لجميع مطالب الأسر، التي تضررت وإعادة حياتهم لطبيعتها وبناء منازلهم التي انهارت.

كما أعربوا عن سعادتهم بزيارة وزير التنمية المحلية لقريتهم ممثلا عن الحكومة للاستماع إلى مطالبهم والعمل عَلِى سرعة حلها.

وعقب ذلك قام اللواء محمود شعراوى برفقة اللواء أشرف عطية بتفقد الوحدات السكنية بطريق العلاقي، التي تضم 504 وحدات تم تخصيص جزء منها كإيواء عاجل للأسر المتضررة طبقًا لرغباتهم، وخاصة بعد قيام المحافظة بالتنسيق مع مؤسسات المجتمع المدنى بتجهيزها الأثاثات والأجهزة والمستلزمات المنزلية والمفروشات لاستقبال المواطنين الذين لهم رغبة الإقامة بهذه الوحدات، لحين انتهاء الترميمات أو الإنشاءات لمنازلهم التي تعرضت للانهيار الجزئى أو الكلي.