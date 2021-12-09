محافظ أسيوط يتفقد مشروعات «سكن لكل المصريين» بمدينة ناصر الجديدة

تفقد اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، بعض الوحدات السكنية بمشروع «سكن لكل المصريين» بمدينة ناصر الجديدة، لمتابعة الموقف التنفيذي للمشروعات الجاري تنفيذها بمدينة ناصر الجديدة بغرب أسيوط، إحدى مدن الجيل الرابع، وتذليل العقبات وتقديم كافة أوجه الدعم لاستكمال مشروعات المرافق والخدمات والبنية الأساسية بالمرحلة الأولى للمدينة، لتوفير عوامل جذب للمواطنين والمستثمرين وخلق مجتمع عمراني جديد.

يأتي ذلك في إطار اهتمام الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بتنمية الصعيد وإقامة مجتمعات عمرانية متكاملة جديدة جاذبة للسكان وتحقق المزيد من الفرص الاستثمارية وفقًا لاستراتيجية التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.

رافقه خلال الجولة المهندس ياسر عبدالله، رئيس جهاز مدينة ناصر الجديدة، وبعض مهندسي جهاز المدينة والشركات العاملة بمشروعات المرافق، حيث بدأ المحافظ جولته بتفقد بعض الوحدات السكنية ضمن مشروع سكن لكل المصريين والتي سيتم طرحها للمواطنين خلال الأشهر القادمة.

كما استمع إلى شرح من رئيس جهاز المدينة لأهم المشروعات السكنية التي يجري تنفيذها بالمدينة ومنها مشروع «سكن مصر» ومشروع الإسكان الاجتماعي للأسر الأولى بالرعاية ومحدودي الدخل، كما تفقد المحافظ أعمال الرصف التي يجري تنفيذها بشوارع المدينة بعد الانتهاء من أعمال توصيل شبكات المرافق بها، فضلًا عن متابعة أعمال التطوير والتشجير للشوارع والميادين بالمدينة لإظهار الشكل الجمالي لها.

مدينة ناصر الجديدة غرب أسيوط إحدى مدن الجيل الرابع

وأعلن محافظ أسيوط خلال الزيارة، دعمه الكامل لجذب استثمارات جديدة بمدينة ناصر الجديدة غرب أسيوط إحدى مدن الجيل الرابع، وتذليل كافة العقبات أمام المستثمرين لإقامة مشروعات جديدة بالمدينة وتحقيق تنمية اقتصادية، موجهًا بسرعة نهو مشروعات المرافق والخدمات والبنية الأساسية للمرحلة الأولى بالمدينة بجودة وكفاءة وتوفير عوامل جذب للمواطنين، وخلق مجتمع عمراني جديد، مشيرًا إلى زياراته المتعددة لمدينة ناصر الجديدة للوقوف على استكمال المرافق والخدمات ومشروعات البنية التحتية بها ومتابعة معدلات التنفيذ لجذب الاستثمارات والتنمية بها.

توصيل المرافق بمشروع سكن مصر والإسكان الاجتماعي بالمدينة وسكن لكل المصريين

واستعرض رئيس جهاز مدينة ناصر، الموقف التنفيذي للأعمال الجاري تنفيذها بمشروع سكن مصر والإسكان الاجتماعي بالمدينة وسكن لكل المصريين وأعمال توصيل المرافق والرصف بالمدينة، فضلًا عن أعمال إنشاء فرع جامعة بدر الدولية بالمدينة، والذي سيقام على مساحة 81 فدانا بقيمة استثمارية عالية لدعم وتطوير المنظومة التعليمية في صعيد مصر وتتكون من 17 كلية.

كما استعرض الموقف التنفيذ لبعض المشروعات السكنية بالمدينة، منها مشروع بورتو السكني، والذي يساهم في ضخ استثمارات كبيرة بالمدينة ستصل إلى 4.3 مليار جنيه لإقامة تجمع سكني كبير على مساحة 78 فدانا، فضلا عن 25% توسعات جديدة.

معلومات عن مدينة ناصر الجديدة

يذكر أن مدينة ناصر الجديدة مقامة على مساحة كلية تقدر بنحو 6006 أفدنة من مساحة الأرض المملوكة للدولة أعلى منطقة الهضبة الغربية، حيث تقدر مساحة المرحلة الأولى بنحو 1600 فدان لإقامة التجمع العمراني الجديد بطاقة 100 ألف نسمة والذي يحتوي على مناطق سكنية وترفيهية واقتصادية وتعليمية وصناعية (صناعات صغيرة ومتوسطة)، وخدمات إقليمية ودينية وصحية ومنطقة خدمات تجارية وحكومية وإدارية ومنطقة مولات ومنطقة لوجستية لقربها من مطار أسيوط الدولي.

وتساهم في إحداث تنمية عمرانية وزراعية واقتصادية وسياحية وتوفير سكن مناسب لمحدودي الدخل فضلاً عن دعم المناطق الصناعية وإيجاد مساحات أكبر للصناعات المتنوعة والحفاظ على الرقعة الزراعية والحد من العشوائيات والتي بلغ حجم استثماراتها حوالي 5 مليارات جنيه بمعدل إنفاق 75%، فضلا عن أن مدينة ناصر الجديدة تبعد عن المدينة الأم مسافة لا تزيد على 15 كم ومسافة 4 كم عن مطار أسيوط الدولي وتتميز بوقوعها على شبكة طرق إقليمية، ومن المخطط أن تستوعب المدينة نحو 345 ألف نسمة.