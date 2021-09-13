إنجازات «الإسكان» في مدينة ناصر الجديدة.. وحدات سكنية وآبار وسوق تجارية

تقع مدينة «ناصر الجديدة» بمنطقة هضبة أسيوط الغربية، وهي إحدى مدن الجيل الرابع، والأولى في صعيد مصر، والتي أولاها الرئيس عبدالفتاح السيسي اهتمامًا كبيرًا، لسرعة الانتهاء منها، باعتبارها مدينة تسهم في حل مشاكل الإسكان والبطالة بمحافظة أسيوط، إضافة إلى كونها عامل جذب لمزيد من الاستثمارات الجديدة التي تساهم في تحقيق التنمية المستدامة في محافظات الصعيد، وتبعد مدينة ناصر الجديدة، حوالي 28 كيلومترًا عن مدينة أسيوط الجديدة، ويؤدي إلى مدينة ناصر طريقان هما الطريق الدائري المؤدي إلى مطار أسيوط الدولي، وطريق آخر جاري تجهيزه بطول 22 كيلومترًا يخترق هضبة أسيوط الغربية.

وترصد السطور التالية، آخر تطورات مشروعات وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بمدينة ناصر الجديدة.

آخر تطورات «الإسكان» بمدينة ناصر الجديدة

- يبلغ عدد عمارات سكن مصر نحو 2640 وحدة سكنية، نموذج 3 غرف وصالة.

- يجرى تنفيذ أعمال الزراعة وتنسيق الموقع للمشروع للظهور بالمظهر الجمالي وكمتنفس للحاجزين لوحدات المشروع.

- عمارات مشروع «سكن لكل المصريين» بإجمالي 1584 وحدة سكنية، والخدمات المجاورة للمشروع، وهي (وحدة صحية - حضانة - سوق تجارية - نقطة شرطة - وحدة إطفاء)، والتي تمّ الانتهاء من تنفيذها.

- جار العمل على تنفيذ مدرسة تعليم أساسي سعة 33 فصلًا.

- تنفيذ محطة مياه الشرب المقامة على مساحة 35 فدانًا بطاقة 25 ألف م3/يوم كمرحلة أولى، حيث تم الانتهاء من تنفيذ 70% من محطة المياه.

إنشاء سوق تجارية ومحلات

- الانتهاء من تنفيذ عدد من الآبار كحل مؤقت وتم ضخ المياه في الشبكة الرئيسية.

- حجم استثمارات مدينة ناصر الجديدة غرب أسيوط بلغ نحو 5.5 مليار جنيه.

- شهدت الانتهاء من تنفيذ 1440 وحدة سكنية بمشروع «سكن مصر».

- تم وجارٍ تنفيذ العديد من المشروعات الخدمية، وتشمل سـوقًا تجارية و8 محال بمركز خدمات الإسكان الاجتماعي، ووحدة صحية، وحضانة طفل بمركز خدمات الإسكان الاجتماعي، ومدرسة تعليم أساسي سعة 33 فصلاً، ونقطة شرطة، ووحدة إطفاء.

- يجرى الانتهاء من تنفيذ محطة محولات مؤقتة جهد 66 ك.ف كحل عاجل لتغذية المدينة، وشبكة كهرباء لـ75 عمارة بـ"سكن مصر" و 66 عمارة "إسكان اجتماعي" بقيمة 59 مليون جنيه ومـوزع كهرباء.