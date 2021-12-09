مصرع سيدة دهسها القطار بمحطة أنشاص الرمل.. وطفلة تنجو من الموت

لقت فتاة مصرعها، صباح اليوم الخميس، بعد أن دهسها القطار بمحطة أنشاص الرمل التابعة لمركز بلبيس بمحافظة الشرقية، فيما أنقذت العناية الإلهية طفلة برفقتها، وتم التحفظ على الجثة بثلاجة حفظ الموتى بمستشفى بلبيس المركزي، تحت تصرف النيابة العامة التي تولت التحقيقات.

أمن الشرقية يتلقى بلاغًا بالحادث

وتلقى اللواء محمد والي، مدير أمن الشرقية، إخطارًا من اللواء عمرو رؤوف مدير المباحث الجنائية يفيد، بتلقي الرائد محمد فؤاد رئيس مباحث مركز بلبيس بلاغًا من أهالي قرية أنشاص الرمل التابعة لمركز بلبيس بوقوع حادث قطار بمحطة القرية، ما أسفر عن مصرع فتاة أسفل عجلات القطار.

نقل الجثة بسيارة إسعاف

وعلي الفور انتقل ضباط مباحث المركز لمكان وقوع الحادث، وبالفحص تبين أن الجثة لطالبة لقت مصرعها تدعى «هدي س.ن» 18 عامًا ومقيمة بحي تل الجراد التابع للوحدة المحلية بأنشاص الرمل بدائرة المركز، وتم استدعاء سيارة إسعاف لمكان الحادث، ونقل الجثة لمستشفي بلبيس المركزي تحت تصرف النيابة العامة.

مفتش الصحة يكشف على الجثة لبيان سبب الوفاة

وبسؤال الأهالي تبين أنها كانت في طريقها لاستقلال القطار، ومعها طفلتها، ودهسها بالقرب من المحطة وأنقذت العناية الإلهية طفلتها، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وجار العرض على مفتش الصحة لتوقيع الكشف الطبي عليها لبيان سبب الوفاة، والعرض على النيابة العامة التي تولت التحقيقات لإنهاء إجراءات تصريح الدفن.

حوادث دهس طلاب متكررة بمحطة قطار أنشاص

يذكر أن محطة قطار أنشاص الرمل كانت قد شهدت وقوع أكثر من حادث دهس قطار لطلاب خلال الآونة الأخيرة، بسبب انخفاض منسوب المحطة عن القطار، وابتعاد رصيف المحطة أيضًا عن أبواب عربات القطار ويوجد فراغ كبير بينهما، وطالب الأهالي أكثر من مرة بإعادة تطوير المحطة لسد الفراغ الكبير حفاظًا علي حياة الطلاب.