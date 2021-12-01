انقلاب سيارة نقل محملة بأطنان «ردة» على طريق «بلبيس - الزقازيق» (صور)

انقلبت سيارة نقل محملة بكمية كبيرة من شكائر «الردة» على طريق «بلبيس - الزقازيق»، أمام قرية عرب البياضين بمحافظة الشرقية.

تلقى اللواء محمد والي مدير أمن الشرقية، إخطارا يفيد تلقي مركز شرطة بلبيس بلاغا بانقلاب سيارة نقل محملة بعدة أطنان من «الردة».

انتقلت قوة من ضباط مباحث الشرطة إلى موقع الحادث، حيث جرى رفع آثار الحادث من الطريق.

ولم يسفر الحادث عن وقوع إصابات، وتم تحرير محضر بالواقعة وإخطار الجهات المختصة لتتولى التحقيقات.