أهالي ضحية الإسماعيلية يطالبون شقيق السفاح بتقديم كفنه أو الاستبعاد من المحافظة

بكى نجل ضحية واقعة الإسماعيلية، خلال بث مباشر مع «الوطن»، بعد إحالة أوراق المتهم عبدالرحمن نظمي سفاح الإسماعيلية، إلى فضيلة مفتي الديار المصرية لإبداء الرأي الشرعي في إعدامه، قائلًا: «كان نفسي يتعدم وفرحان إن حق أبويا جه».

زوجته: هصرف على عيالي حتى لو هشتغل خدامة

وقالت زوجته: «إن شاء الله هصرف على عيالي حتى لو هشتغل خدامة، ومعايا إخواتي وربنا هيقف معاهم، وعمري ما هنسى اللي حصل، وأشكر القاضي إنه جاب لنا حقنا وحق عيالنا».

زوجة الضحية: كان موصيني على العيال قبل ما يموت بيومين

وأضافت: «بحس دايما إنه داخل وطالع في الشقة، حاسة بنفسه وروحه، وكان موصيني على العيال قبل يومين من الحادث إني أخلي بالي من العيال، لأنه كان يعاني من مرض الكبد، وكان بيقولي مش عارف هكمل معاكم ولا لأ».

من جهته قال محامي الضحية، إن حكم اليوم جاء بإجماع الآراء، وعندما يصدق عليه مفتي الجمهورية فإنه سيصبح باتا.

شقيق الضحية يطالب أخو القاتل بتقديم كفنه

وطالب شقيق الضحية، باستبعاد أهل السفاح من المحافظة: «أخويا حقه جاله، بس إحنا حقنا مجالناش، ومش هناخد عزاء غير لما أخوه يخش بكفنه أو يستبعدوهم من المحافظة، شكلي يبقى إزاي وأخوه بيعدي من قدام الدكان».