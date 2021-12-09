5 يناير جلسة النطق بالحكم في قضية سفاح الإسماعيلية بعد إحالته للمفتي

حددت محكمة جنايات الإسماعيلية، برئاسة المستشار أشرف محمد على حسين، وعضوية المستشارين ولاء وجدي طاهر، وياسر حسنى مدبولي، وأحمد سرى الجمل، وأمانة سر، هيثم عمران، جلسة 5 يناير المقبل، لنظر جلسة النطق بالحكم بعد إحالة أوراق المتهم عبد الرحمن نظمى، الشهير بعبد الرحمن دبور، المتهم في حادثة مذبحة الإسماعيلية والشهير بـ«سفاح الإسماعيلية»، لمفتى الجمهورية، لإبداء الرأي الشرعي في إعدامه.

ثاني جلسات محاكمة المتهم

وفي وقت سابق كانت محكمة جنايات الإسماعيلية نظرت، الإثنين الماضي، ثاني جلسات محاكمة المتهم بقتل مواطن ذبحًا عمدًا، والشروع في قتل ثنين آخرين وسط الشارع بالإسماعيلية، وحجزت المحكمة جلسة محاكمة المتهم إلى اليوم الخميس، للنطق بالحكم في القضية.

وأوضحت التحقيقات التي جرت في الحادث، أن حديثًا دار بين المتهم وضحيته، في الشارع، لدقائق، أنهاه المتهم بمعاجلته بطعنة تلو الأخرى، حتى ولم يكتف بذلك، بل تعدى عليه بساطور، ثم انتهك حرمته بفصل رأسه عن جسده، ووضعها داخل كيس أسود اللون، ثم تجوّل بها.

اعترافات سفاح الإسماعيلية

واعترف المتهم أمام النيابة العامة، زاعمًا وجود علاقة غير أخلاقية مع المجني عليه، وأن الأخير هدده بفضح هذه العلاقة، ثم ارتكب جريمته، كما أقرّ باعتياده تعاطي المواد المخدرة بقوله «بشربها عشان بتجمد قلبي».

كما استمعت النيابة لأقوال والدة سفاح الإسماعيلية، والتي أكدت أن نجلها «بيهلوس»، وأنه لم يقم علاقة مع المجني عليه، كما أن الأخير لم يعتد عليها، كما أدعى نجلها أثناء ارتكاب جريمته.

الطب الشرعي

وجاء تقرير الطب الشرعي، مكذبًا لما أدعاه سفاح الإسماعيلية، حيث أكد أنه بتوقيع الكشف الموضعي عليه، تبين سلامته، ليدحض ما أدعاه، خلال التحقيقات، كما أكد أحد الأطباء، أمام النيابة، أن الجريمة التي ارتكبها سفاح الإسماعيلية، كانت تحت تأثير مخدر الشابو.