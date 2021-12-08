«سفاح الإسماعيلية» يمثُل أمام الجنايات غدا لسماع الحكم عليه

يمثُل المتهم عبد الرحمن نظمي، المعروف إعلاميا بـ«سفاح الإسماعيلية»، غدًا الخميس، أمام محكمة جنايات الإسماعيلية، والتي من المقرر أن تصدر الحكم عليه، في القضية التي يواجه فيها اتهام بارتكاب جريمة القتل العمد بحق المجني عليه «أحمد حلمي»، يوم 1 نوفمبر الماضي، بشارع البحري في الإسماعيلية، فضلًا عن تعاطي المواد المخدرة.

سفاح الإسماعيلية

ويصدر الحكم، غدًا، على سفاح الإسماعيلية، بالمتهم بارتكاب أكثر الجرائم بشاعة، حيث وصفتها النيابة العامة بـ«الفاجعة التي تنفطر لها السماء والأرض»، وشرحت النيابة العامة خلال المرافعات، أن سفاح الإسماعيلية، تناول موادًا مخدرة، ثم ترجل في الشارع باحثًا عن أي ضحية له، حاملًا سلاحين أبيضين «سكين وساطور».

جريمة سفاح الإسماعيلية

وأوضحت التحقيقات التي جرت في الحادث، أن حديثًا دار بين المتهم وضحيته، في الشارع، لدقائق، أنهاه المتهم بمعاجلته بطعنة تلو الأخرى، حتى ولم يكتف بذلك، بل تعدى عليه بساطور، ثم انتهك حرمته بفصل رأسه عن جسده، ووضعها داخل كيس أسود اللون، ثم تجوّل بها.

اعترافات سفاح الإسماعيلية

واعترف المتهم أمام النيابة العامة، زاعمًا وجود علاقة غير أخلاقية مع المجني عليه، وأن الأخير هدده بفضح هذه العلاقة، ثم ارتكب جريمته، كما أقرّ باعتياده تعاطي المواد المخدرة بقوله «بشربها عشان بتجمد قلبي».

كما استمعت النيابة لأقوال والدة سفاح الإسماعيلية، والتي أكدت أن نجلها «بيهلوس»، وأنه لم يقم علاقة مع المجني عليه، كما أن الأخير لم يعتد عليها، كما أدعى نجلها أثناء ارتكاب جريمته.

الطب الشرعي

وجاء تقرير الطب الشرعي، مكذبًا لما أدعاه سفاح الإسماعيلية، حيث أكد أنه بتوقيع الكشف الموضعي عليه، تبين سلامته، ليدحض ما أدعاه، خلال التحقيقات، كما أكد أحد الأطباء، أمام النيابة، أن الجريمة التي ارتكبها سفاح الإسماعيلية، كانت تحت تأثير مخدر الشابو.