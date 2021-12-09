أسرة ضحية جريمة الإسماعيلية تستقبل إحالة أوراق المتهم للمفتي بالزغاريد

استقبلت أسرة ضحية جريمة الإسماعيلية، حكم محكمة جنايات الإسماعيلية، بإحالة أوراق المتهم عبد الرحمن نظمي وشهرته «عبد الرحمن دبور» والمعروف إعلامياً بسفاح الإسماعيلية، إلى فضيلة مفتي الديار المصرية لإبداء الرأي الشرعي في إعدامه، على أن يتم النطق بالحكم في جلسة 5 يناير المُقبل، بالزغاريد والدموع في آن واحد، حيث أطلقت زوجة المجني عليه وابنته الزغاريد على الرغم من انهمار الدموع من عيونهما، إلا أنّهن لم تتمالكا أنفسهما من الفرحة، مُعلنين توجهما للمقابر لإسعاد المجني عليه بخبر عودة حقه له.

إحالة أوراق سفاح الإسماعيلية للمفتي

وأصدرت محكمة جنايات الإسماعيلية، برئاسة المستشار أشرف محمد علي حسين رئيسًا، وعضوية المستشار ولاء محمد مجدي الطاهر، والمستشار ياسر حسني مدبولي، وأحمد سري الجمل، وسكرتارية هيثم عمران، اليوم الخميس، حكمها بإحالة أوراق المتهم عبد الرحمن نظمي وشهرته «عبدالرحمن دبور» والمعروف إعلامياً بـ «سفاح الإسماعيلية» إلى مفتي الديار لإبداء الرأي الشرعي في إعدامه.

انهيار والدة وشقيقة سفاح الإسماعيلية

وانهارت كل من والدة سفاح الإسماعيلية وشقيقته فور سماعهما النطق بالحكم.

محامي المجني عليه: قضاء واعٍ

وقال محامي المجني عليه، إنّ حكم الإحالة للمفتي، هو حكم راضى لنفوس الجميع بإرسال أوراق القضية للمفتي، موضحاً أنّهم ينتظرون أن يأتي رأي المفتي بالموافقة، وأن يتم إقرار حكم الإعدام، لأنّ ذلك الحكم هو الوحيد الذي سيطفئ نيران أسرة المجني عليه، قائلاً أنّ القضاء زكي وواعٍ ويقظ.

زوجة المجني عليه قلبي اطمن

وأوضحت زوجة المجني عليه، أنها شعرت بالطمأنينة فور سماعها الحكم، واطمأن قلبها بعودة حق زوجها، قائلة إنّها لم تكن تنام ليلاً ولا نهاراً، وستعيش الآن لتربية أبنائها، وتنفيذ وصية زوجها قبل وفاته بالاهتمام بأبنائها خصوصاً الطفلين الصغيرين، فيما قالت ابنته إنّ أصدقائها وأسرهم في طريقهم إليها للاحتفال معها وإطلاق الزغاريد بالحكم.