أنتوني فاوتشي: «أوميكرون» قد يغير تعريف الملقحين بالكامل في أمريكا

قال مدير المعهد الوطني الأمريكي للحساسية والأمراض المعدية، في الولايات المتحدة الأمريكية، «أنتوني فاوتشي»، في تصريحات صحفية، اليوم الخميس، إن التعريف الرسمي للأشخاص الملقحين بالكامل بلقاح كورونا ربما يتغير في الولايات المتحدة.

تغيير تعريف الملقحين بالكامل

ووفقا لشبكة «سي إن إن»، الأمريكية، قال «فاوتشي»، إن تعريف الملقحين بالكامل قد يشمل من تلقوا فقط الجرعات المعززة، وذلك بعد تفشي المتحور «أوميكرون»، الجديد لفيروس كورونا المستجد بالبلاد، مشيرا إلى أن الأمر مسألة وقت لا أكثر.

وأكد «فاوتشي»، أنه من المقرر أن تكون الجرعات الإضافية، مطلوبة للأشخاص الذين جرى تطعيمهم في السابق، وذلك من أجل المحافظة على حالة التطعيم بالكامل، بعد أن سجلت 20 ولاية أميركية إصابات بالمتحور الجديد «أوميكرون»، وفقا لمراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها.

أهمية الجرعة المعززة ضد متحور «أوميكرون»

وبحسب وكالة أنباء «نوفوستى» الروسية، قال عضو لجنة اللقاحات الكويتية، «خالد السعيد»، إن هناك 3 دراسات مخبرية تظهر أن اللقاحات المعتمدة ضد متحور فيروس كورونا، ما زالت فعالا، ولكن بدرجة أقل ضد متحور «أوميكرون»، الجديد، مضيفا أن الجرعة المعززة مهمة لضمان الفعالية ضد المتحور، ويأتي ذلك بعد إعلان وزارة الصحة الكويتية عن اكتشاف أول حالة إصابة بمتحور أوميكرون داخل البلاد.

«أوميكرون» ليس أشد من «دلتا»

وكان «فاوتشي»، أعلن أنَّ المتحوّر «أوميكرون»، الجديد لفيروس كورونا المستجد، ليس أسوأ من سابقه بل قد يكون أخف، ومن المقرر تحديد مدى شدته بعد أسابيع، وفقا للمؤشرات الأولية.

ووفقا لوكالة أنباء «فرانس برس»، قال «فاوتشى»، إنَّه من المؤكّد أن المتحورالجديد «أوميكرون»، ليس أكثر شدة من متحور «دلتا»، كما أن هناك إشارات إلى أنَّه قد يكون أقل شدة، مؤكّدًا عدم ظهور أي أعراض شديدة للمتحوّر الجديد حتى الآن، كما أشارت تقارير من جنوب إفريقيا، إلى أنَّ معدلات دخول المصابين بمتحور «أوميكرون»، الجديد للمستشفيات لم تشهد زيادة مخيفة.