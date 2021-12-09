الأمن العام يداهم أوكار تجار مخدرات وسلاح في 4 محافظات

شن قطاع الأمن العام بقيادة اللواء علاء الدين سليم مساعد وزير الداخلية للقطاع، بمُشاركة إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن البحيرة، حملة أمنية مدعومة بمجموعات من قوات الأمن استهدفت دائرتي مركزي كوم حمادة وبدر بنطاق محافظة البحيرة، أسفرت جهودها عن ضبط 27 قطع سلاح ناري وكمية كبيرة من الطلقات مختلفة الأعيرة بحوزة 25 متهما.

81 كيلو جرام بانجو و كمية من مخدر الحشيش

كما تم ضبط كمية من مخدر البانجو وزنت 81 كيلو جرام، وكمية من مخدر الحشيش وزنت 2٫15 كيلو جرام، وكمية من مخدر الهيروين بحوزة 19 متهما.

ضبط أسلحة غير مرخصة في 3 محافظات

كما قامت الإدارة العامة لمكافحة الأسلحة والذخائر غير المرخصة بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بحملة أمنية لاستهداف العناصر الإجرامية متجري ومحرزي الأسلحة والذخائر غير المرخصة بنطاق محافظات «أسيوط – الدقهلية - الغربية».

وتمكنت عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاعي الأمن الوطني – الأمن العام وبالاشتراك مع مديريات أمن «أسيوط – الدقهلية - الغربية» وقطاع الأمن المركزي أسفرت عن ضبط شخصين - مقيمين بدائرة مركز شرطة ديروط بأسيوط لقيامهما بالإتجار في الأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة حال استقلالهما دراجة نارية بدون لوحات معدنية قيادة أحدهما، وبحوزتهما 2 بندقية آلية بالخزينة الخاصة بهما.

أسلحة نارية غير مرخصة في الدقهلية

كما تم ضبط أحد الأشخاص «له معلومات جنائية» ومقيم بدائرة مركز شرطة ديرب نجم بالشرقية لقيامه بالإتجار فى الأسلحة النارية والذخائر بدون ترخيص حال تواجده بدائرة مركز شرطة المنصورة بالدقهلية، وبحوزته بندقية خرطوش، و6 فرد خرطوش، وعدد من الطلقات من ذات العيار، وكمية من مخدر الهيروين، ومبلغ مالي، وهاتف محمول.