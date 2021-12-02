إعادة رصيد بنكي لصاحب سيارة استخدم تطبيق وزارة الداخلية لتجديد الرخصة

أصدرت العلاقات العامة بوزراة الداخلية، بيانا بشأن ما تم تداوله على أحد الحسابات الشخصية بموقع التواصل الإجتماعى «فيس بوك»، زعم خلاله صاحب الحساب قيامه بسحب مبلغ مالي من حسابه البنكي عن طريق التطبيق الإلكتروني الخاص بوزارة الداخلية، أثناء محاولته تجديد تراخيص السيارة ملكه إلكترونياً، مدعياً إتمام عملية الدفع الإليكتروني دون الحصول على الخدمة المطلوبة لعدم ظهور ذلك بوحدة المرور، ووجهت النصح للمواطنين باستخدام موقع «بوابة مصر الرقمية»، لإنهاء الخدمات الإلكترونية.

الشاكي يسترد الملغ المسحوب من البنك

وأفاد البيان بأنه تم التواصل مع الشاكي، فأكد تحويل مبلغ مالي من حسابه مقابل عملية تجديد ترخيص سيارته إلكترونياً باستخدام إحدى الكروت الإئتمانية الصادرة عن أحد البنوك، وبمراجعة البنك أفاد بتحويل المبلغ إلى بنك آخر «المسئول عن تحويله لإحدى شركات الدفع النقدي الإلكتروني»، والتي أكدت فشل عملية التحويل عقب عدة محاولات.

تم التنسيق مع البنك والشركة المشار إليهما وتحويل المبلغ المشار إليه للحساب الشخصي للشاكي وبالتواصل معه أكد إتمام عملية إسترداد المبلغ.