 ضبط 196 قطعة سلاح و240 قضية مخدرات وتنفيذ 84421 حكم قضائي

ضبطت أجهزة وزارة الداخلية، بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية، من خلال حملات أمنية مكبرة، أسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن تحقيق نتائج إيجابية وضبط 196 قطعة سلاح و240 قضية مخدرات وتنفيذ 84421 حكم قضائي، ويأتي ذلك في إطار مواصلة الحملات الأمنية المكثفة لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزي الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية.

في مجال ضبط قضايا الأسلحة النارية والبيضاء:

ضبط «196 سلاح ناري، بحوزة 163متهم»، وهي «18 بندقية آلية، و34 بندقية خرطوش، و12 طبنجة، و132 فرد محلي، و435 طلقة مختلفة الأعيرة، و20 خزينة متنوعة، و219 قطعة سلاح أبيض».

في مجال تنفيذ الأحكام

تنفيذ (84421) حكم قضائي متنوع، وذلك على النحو التالي: «356 حكم جناية، و25021 حكم حبس جزئي، و4229 حكم حبس مستأنف، و43355 حكم غرامة، و11460 حكم مخالفة».

في مجال ضبط قضايا المخدرات:

ضبط 240 قضية مخدرات بحوزة 268 متهم، ضُبط خلالها الآتي: «كمية من مخدر البانجو وزنت 47٫565 كيلو جرام، وكمية من مخدر الحشيش وزنت 10٫235 كيلو جرام، وكمية من مخدر الهيروين وزنت 3٫423 كيلو جرام، وكمية من مخدر الأستروكس وزنت 4٫875 كيلو جرام، وكمية من مخدر البودر وزنت 1٫068 كيلو جرام، وكمية من مخدر شابو وزنت 1٫607 كيلو جرام، وكمية من مخدر الفودو وزنت 470 جرام».

كما ضبطت: «كمية من مخدر فرجينيا وزنت 250 جرام، وكمية من مخدر الهيدرو وزنت 100 جرام، وكمية من مخدر الأيس وزنت 86 جرام، وكمية من مخدر الكيتامين وزنت 50 جرام، وكمية من مخدر الأفيون وزنت 10 جرام، وعدد 2082 قرص مخدر».

في مجال ضبط التشكيلات العصابية:

ضبط 4 تشكيلات عصابية ضمت 10 متهمين ارتكبوا 34 حادث متنوع.

في مجال ضبط المتهمين والمراقبين الهاربين: ضبط 46 متهماً.

في مجال ضبط القائمين بأعمال البلطجة: ضبط 25 متهماً.

في مجال ضبط الدراجات النارية المخالفة : ضبط 259 دراجة نارية مخالفة.

في مجال إعادة المركبات المُبلغ بسرقتها: إعادة 11 دراجة نارية.

في مجال ضبط المخالفات المرورية: ضبط 23129 مخالفة مرورية.

في مجال فحص السائقين:

فحص 67 من سائقي السيارات على الطرق السريعة للكشف عن تعاطيهم المواد المخدرة، تبين إيجابية 7 منهم.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجارى استمرار الحملات الأمنية.