وظائف وزارة التموين والتجارة الداخلية.. التقديم ينتهي يوم 8 ديسمبر

الباحثون عن فرص العمل يمكنهم التقديم في وظائف وزارة التموين التي أعلن عنها مؤخرًا، على أن ينتهي التقديم بها يوم 8 ديسمبر الجاري، وذلك على بعض الوظائف القيادية في عدد من المحافظات، إذ اشترطت الوزارة أن تقدم الطلبات باليد بالأمانة الفنية للجنة الدائمة للوظائف القيادية بوزارة التموين والتجارة الداخلية.

وظائف وزارة التموين

وتمثلت الوظائف المطلوبة في وزارة التموين في الآتي:

- مدير مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الشرقية.

- مدير مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة شمال سيناء.

- وكيل مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة القليوبية.

- وكيل مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الشرقية.

- وكيل مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة المنوفية.

- مدير مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الأقصر.

طريقة التقديم في وظائف التموين

أشارت الوزارة إلى أنّه على راغبي التقدم لشغل أي من الوظائف تقديم الطلبات باليد واستيفاء نموذج طلب شغل الوظيفة بالأمانة الفنية للجنة الدائمة للوظائف القيادية بوزارة التموين والتجارة الداخلية، وكذا الاطلاع على شروط شغل الوظيفة وذلك من الساعة العاشرة صباحًا وحتى الثانية ظهرًا، بديوان عام الوزارة: 99 شارع القصر العيني - القاهرة، ولن يلتفت إلى الطلبات التي ترد بالبريد كما تستبعد الطلبات غير المستوفات لشروط الإعلان..

المستندات المطلوبة للتقديم في الوظائف

بيان حالة وظيفية معتمدة ومختوم من جهة العمل موضحًا به الآتي:

تاريخ ومحل الميلاد - التأهيل العلمي والمؤهلات الإضافية - القدرة على إجادة لغات أجنبية - المعرفة بعلوم الحاسب الآلي - الخبرة النوعية والزمنية - الاشتراك في المؤتمرات وإعداد البحوث - الوظائف الإشرافية - الإجازات الخاصة ونوعها - الدورات التدريبية ونوعها ومدتها ومكانها - العلاوات التشجيعية - خطابات الشكر والتقدير - الجزاءات إن وجدت - تقارير الكفاية لآخر عامين - محل الإقامة - عدد 2 صور شخصية - العنوان ورقم الهاتف وأي بيانات أخرى برى المتقدم إضافتها مؤيدة بالمستندات التي تدعم طلبه.

- بيان عن أبرز الإنجازات والإسهامات في الجهة التي عمل بها أو يعمل بها مؤيدًا بالمستندات الدالة على ذلك.

- اقتراحات تطوير العمل بالوحدة أو أحد أنشطتها الرئيسية.

ويمكنك الاطلاع على شروط شغل كل وظيفة عبر موقع وزارة التموين.