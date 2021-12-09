خطوات وموعد تسجيل الاستمارة الإلكترونية لطلاب الشهادة الإعدادية

أعلنت محافظة القليوبية عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» فتح باب التسجيل في الاستمارة الإلكترونية للشهادة الإعدادية بدءا من يوم الأحد الموافق 12 ديسمبر وحتى الإثنين الموافق 20 ديسمبر الجاري، استعدادا لعقد امتحانات الفصل الدراسي الأول لطلاب الشهادة الإعدادية، ويبحث الكثير من الطلاب عن خطوات التسجيل في الاستمارة الإلكترونية.

وترصد «الوطن» في ضوء ما تقدمه لمتابعيها من خدمات يومية على مدار 24 ساعة، خطوات تسجيل الاستمارة الإلكترونية للشهادة الإعدادية، وفقما أعلنته محافظة القليوبية عبر صفحتها الرسمية، كالتالي:

خطوات تسجيل الاستمارة الإلكترونية للشهادة الإعدادية

- يقوم الراغب في تسجيل الاستمارة الإلكترونية لـ الشهادة الإعدادية بالدخول للينك الخاص بتسجيل الاستمارة الإلكترونية من هنــــا.

- لكي تتمكن من ملء الاستمارة وطباعتها ينبغي أن يكون لديك البريد الإلكتروني المدرسي الخاص بك.

- إذا لم يكن لديك البريد الإلكتروني يمكن الحصول عليه من خلال رابط إنشاء البريد الإلكتروني المدرسي.

- ثم يقوم الطالب بعد ذلك بالضغط على «تسجيل الدخول».

- ثم بعد ذلك يقوم بإدخال البريد الإبكتروني الموحد.

- ثم بعد ذلك تظهر صفحة خاصة بالبيانات أمام الطالب، والتي يجب أن يقوم بملء جميع تلك البيانات المطلوبة بها.

- وعقب الانتهاء من ملء تلك البيانات يقوم الطالب بالضغط على تسجيل حتى يتم تسجيل تلك البيانات على السيستم.

- ثم يقوم الطالب بعد ذلك بالضغط على طباعة، حتى يتم طباعة تلك الاستمارة الإلكترونية.

- ثم بعد ذلك يقوم الطالب بتسليم تلك الاستمارة للمدرسة الخاصة به.

وكانت قد أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أن امتحانات الشهادة الإعدادية والتي تعقد على مستوى المديريات التعليمية، مع الالتزام بتنفيذ كل الإجراءات الاحترازية المشددة لمواجهة فيروس كورونا المستجد، وللحد من انتشاره بين الطلاب.