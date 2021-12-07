تشكيل لجان لوضع امتحانات الشهادة الإعدادية للترم الأول

بدأت مديريات التربية والتعليم والتعليم الفني في عدد من المحافظات تشكيل لجان من موجهي العموم لوضع أسئلة امتحانات الفصل الدراسي الأول للشهادة الإعدادية 2021-2022، وفق المواصفات التي وضعها المركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي، بالتنسيق مع الإدارات التعليمية.

وأكد مجدي الجيار، مدير مديرية التربية والتعليم في محافظة الجيزة، أن المديرية بدأت تشكيل لجان من موجهي العموم في المديرية في جميع المواد الخاصة بطلاب الصف الثالث الإعدادي لوضع أسئلة امتحانات الفصل الدراسي الأول المقرر عقدها اعتباراً من 15 يناير المقبل.

توجيهات بتنفيذ تعليمات «القومي للامتحانات»

وأضاف «الجيار» في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن واضعي امتحانات الشهادة الإعدادية يشترط ألا يكون لهم طلاب في هذه المرحلة، تحقيقاً لمبدأ الشفافية، مع استيفاء كافة الشروط الخاصة بآليات وضع الامتحانات، موضحاً أنه تم التنفيذ على الموجهين بضرورة الالتزام بكافة التعليمات الصادرة من المركز القومي للامتحانات.

من جانبه، أكد محمد عبدالتواب، مدير مديرية التربية والتعليم في محافظة الدقهلية، أنه تم تشكيل اللجان الخاصة بوضع امتحانات الصف الثالث الإعدادي للفصل الدراسي الأول، موضحاً أن الامتحانات ستعقد ورقياً في لجان مؤمنة ومراقبة جيداً مع مراعاة تطبيق كافة الإجراءات الوقائية المشددة ضد فيروس كورونا.

وأضاف «عبدالتواب» في تصريحات لـ«الوطن»، أنه تم التنبيه على جميع مدارس المرحلة الإعدادية بضرورة الالتزام بالخطة الزمنية لشرح المقررات الدراسية حتى موعد انعقاد الامتحانات، موضحاً أن الامتحانات تعتمد على الفهم وليس الحفظ والتلقين.

الامتحانات تعقد ورقياً في لجان مؤمنة

وفي سياق متصل، أكدت مصادر في المديريات التعليمية، أنه غير مسموح لأي موجه له أقارب في الصف الثالث الإعدادي بوضع امتحانات الشهادة الإعدادية، موضحة أن الامتحانات تعقد مثلما كانت عليه قبل جائحة فيروس كورونا المستجد تنفيذاً لتعليمات وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.

يذكر أن الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، أن امتحانات الشهادة الإعدادية تعقد على مستوى المديريات التعليمية، ووسط تنفيذ كافة الإجراءات الاحترازية المشددة لمواجهة فيروس كورونا المستجد.